OMÜ 2025 Akademik Başarı Ödülleri: Bilginin Gücüyle Geleceğe

OMÜ’de 2025 Akademik Başarıları Ödüllendirildi

Ulusal ve uluslararası alandaki bilimsel başarılarıyla öne çıkan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), akademik üretim gücünü "2025 Akademik Başarı Buluşması-Bilginin Gücüyle Geleceğe" programıyla ödüllendirdi. Program, OMÜ Konukevi’nde gerçekleştirildi; akademisyenler ve öğrenciler, Web of Science (WOS) yayınları, Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’25), TEKNOFEST ve patent yarışmalarındaki başarıları nedeniyle onurlandırıldı.

Açılışta Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’ın Mesajı

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Türk yükseköğretim sisteminde Araştırma Üniversiteleri, bilimsel süreçlerin itici gücü olan, yeniliklerin önünü açarak toplumsal kalkınmaya rehberlik eden nitelikli kurumlar olarak konumlandırılmaktadır. Üniversitemizin başlıca stratejik hedefleri arasında yer alan \"Araştırma Üniversitesi\" vizyonumuzu, bu anlayış doğrultusunda kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; rekabetçi bilimsel üretimi teşvik eden, yenilikçi çıktıları destekleyen ve uluslararası görünürlüğümüzü artıran güçlü bir araştırma ekosistemi oluşturmak temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bugün burada, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin vizyoner adımlarına değerli katkılar sunan kıymetli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik etmek ve ortak gururumuzu paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Araştırma Üniversitesi göstergeleri; Araştırma Kapasitesi, Araştırma Kalitesi ile Etkileşim ve İş Birliği olmak üzere üç ana başlık altında toplam 31 ölçütten oluşmaktadır. Bugün aramızda bulunan kıymetli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, bu performans göstergelerinde üniversitemizi ileriye taşıyarak Araştırma Üniversitesi olma yolculuğumuza güçlü katkılar sunmuşlardır."

Q1 Yayınlar ve Patent Başarıları

Rektör Aydın, 2025 yılı verilerine dikkat çekerek, "Üretilen bin 230 bilimsel yayının 325’inin Q1 kategorisinde yer alması, bu başarının açık ve somut bir göstergesidir." dedi. Ayrıca, en az beş Q1 yayını ile açık erişim desteği kapsamında ödüllendirilen akademisyenlerin hem nicelik hem de nitelik açısından katkı sunduğunu vurguladı.

2025 yılı, OMÜ için patent üretiminin arttığı bir dönemi temsil ediyor: 26 patent başvurusu, 22 ulusal ve 1 uluslararası patent tescili ile 20 adet Patent İş Birliği Antlaşması (PCT) başvurusu üniversitenin yenilik ve fikri mülkiyet alanındaki iddiasını pekiştirdi.

Program kapsamında, 2025 yılına ait sayı ve cilt numarası almış Web of Science kapsamındaki Q1 düzeyindeki dergilerde 5 ve üzeri araştırma veya derleme makalesi yayımlayan 13 araştırmacıya, toplam 85 bin TL açık erişim desteği sağlandı. Destek belgeleri, yayın performansına göre belirlenen sırayla, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından takdim edildi.

ISIF'25’te Madalya Başarıları

OMÜ, 10. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’25)’te 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak araştırma ve inovasyon kapasitesini gösterdi.

Altın madalya: Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Bilgin ve öğrencileri, "Akıllı yürüteç için yana devrilmeyi önleyen yanal destek mekanizması" buluşu ile ödül aldı.

Gümüş madalya: Prof. Dr. Ufuk Kırbaş, "Yüksek mukavemetli, suya dayanıklı ısı ve ses yalıtım levhası" çalışmasıyla; Öğr. Gör. Dr. Gülen Yeşilören Akal, Öğr. Gör. Latife Çağla Çoklar, Dr. Öğr. Üyesi Perihan Akbaş, Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ise "Gıda Ürünlerinin Korunması İçin DES Destekli Doğal Biyobozunur Film ve Üretim Yöntemi" buluşu ile gümüş madalya kazandı.

Bronz madalya: Öğr. Gör. Dr. Arife Kübra Yontar, "Bitki Bazlı ve Antibakteriyel Paketleme Filmi ve Üretim Yöntemi"; Prof. Dr. Engin Burgaz ve öğrencileri, "Çok Katmanlı Polimer Kompozit Vasküler Greft"; Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk ve Doç. Dr. Hülya Aykaç Özen, "Sabit Hacim ve Değişken Basınçlı Gaz Adsorpsiyon Sistemi" çalışmalarıyla bronz madalya aldı.

ISIF’25’te ödül kazanan akademisyenlere madalya ve patent belgeleri, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından takdim edildi.

TEKNOFEST 2025 ve Öğrenci Patent Başarısı

OMÜ, TEKNOFEST 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması’nda Türkiye ikinciliği elde etti. OMÜ Akıncılar-ATA Takımı, takım kaptanı İbrahim Yılmaz liderliğindeki ekip ve danışman Doç. Dr. Cengiz Tepe ile sahneye davet edilerek ödüllendirildi; ödül ve teşekkür belgeleri Rektör Aydın tarafından verildi.

Programın son bölümünde, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Betül Beyza Çalışır ödüllendirildi. "Akustik Yön Bulma ile Sese Doğru Yönelen Akıllı Mikrofon Standı Sistemi" projesiyle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması’nda patent alma hakkı kazanan öğrenciye ödülü Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından takdim edildi.

Kapanış ve Katılım

OMÜ Konukevi’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, ilgili akademisyen ve öğrenciler katıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken, OMÜ’nün bilginin gücüyle geleceği inşa etme vizyonu bir kez daha vurgulandı.

OMÜ KONUKEVİ’NDE GERÇEKLEŞEN PROGRAMDA AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER, WEB OF SCİENCE (WOS) YAYINLARI, ULUSLARARASI BULUŞ FUARI (ISIF’25), TEKNOFEST VE PATENT YARIŞMALARINDA ELDE ETTİKLERİ BAŞARILAR DOLAYISIYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ.