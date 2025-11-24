OMÜ Eğitim Fakültesi 24 Kasım'ı 33 Emekli Akademisyenle Kutladı

OMÜ Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 33 emekli akademisyeni onur konuğu olarak ağırlayarak anma, gösteri ve konserle kutladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:36
OMÜ Eğitim Fakültesi 24 Kasım'ı 33 Emekli Akademisyenle Kutladı

OMÜ Eğitim Fakültesi 24 Kasım’ı 33 emekli akademisyenle kutladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü fakülteye uzun yıllar emek vermiş 33 emekli akademisyeni onur konuğu olarak ağırlayarak kutladı. Etkinlik, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve akademik geçmişe vefa ile günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Açılış ve vefa konuşması

Prof. Dr. Hamza Çalışıcı açılış konuşmasında Öğretmenler Günü’nün tarihsel önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: 'Pek çok ülkede Öğretmenler Günü 5 Ekim’de kutlanırken, Türkiye’de 24 Kasım tarihinin seçilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928’de ‘‘Millet Mektepleri Başöğretmeni’’ ünvanını aldığı güne dayanır. 1981’den bu yana bu tarih, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.' Prof. Dr. Çalışıcı ayrıca, ebediyete intikal eden ve görevi başında şehit olan öğretmenler için rahmet ve minnet dileğinde bulundu ve son üç yıldır emekli hocaları davet ederek günü daha anlamlı kıldıklarını vurguladı.

Anma ve program akışı

Programda, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın Kaptan (2025 Mart’ta vefat eden) anıldı. Merhumun oğlu Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, babasının fakülteye katkıları ve akademik mirasını paylaştı.

Etkinlikte yer alan gösteriler arasında halk oyunları gösterisi, OMÜ Eğitim Fakültesi Marşı, Öğretmen Marşı video gösterimi, emekli öğretim üyeleriyle yapılan röportajlardan oluşan kısa film ve 'Uzaktan Öğretmen' adlı drama yer aldı. Sunulan programlar izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde solistler Gökhan Çakır ve Baran Vural ile müzisyenler Sami Ünal, Can Çavuş ve Ege Durmazdan oluşan grup bir Anadolu Rock konseri verdi.

Katılımcılar ve kapanış

Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Samsun Fidanlık Müdürü Alpaslan Kadı, emekli akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ FAKÜLTEYE UZUN...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ FAKÜLTEYE UZUN YILLAR EMEK VERMİŞ 33 EMEKLİ AKADEMİSYENİ ONUR KONUĞU OLARAK AĞIRLAYARAK KUTLADI. EĞİTİM FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞEN PROGRAMDA HEM AKADEMİK GEÇMİŞE VEFA GÖSTERİLDİ HEM DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN ANLAM VE ÖNEMİNE VURGU YAPILDI.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ FAKÜLTEYE UZUN...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
2
Van'da Bıçaklı Saldırıda Yaralanan Öğretmene Moral Ziyareti
3
Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü: Aras Öğretmenlerle Buluştu
4
Kırklareli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
5
OMÜ Eğitim Fakültesi 24 Kasım'ı 33 Emekli Akademisyenle Kutladı
6
Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Törenle Kutlandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?