OMÜ ile Aziz Atik Fen Lisesi Arasında Bir Yıllık Eğitim İş Birliği Protokolü

İş birliğiyle gençlere üniversite desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Aziz Atik Fen Lisesi (AAFL) arasında, öğrencilerin bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla bir yıllık eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün kapsamı

Protokol kapsamında; Hezarfen 3 Projesi Kapsamında Eğitim İş Birliği, OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Sertifikasyon Programları, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile Ortak Çalışmalar, Start-Up Girişimleri, IEEE Öğrenci Topluluğu ile İş Birliği ve OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ile Ortak Projeler yer alıyor.

Amaç ve beklentiler

Söz konusu protokol, lise öğrencilerinin bilimsel üretim süreçlerine katılımını teşvik etmeyi, onları üniversite ortamıyla tanıştırarak yenilikçi ve girişimci bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak bilimsel etkinliklere katılımın artırılması ve öğrencilerin geleceğin nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreni ve katılımcılar

İmza törenine; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, Aziz Atik Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Boztepe ve Hezarfen Projesi Koordinatörü Sadullah Genç katıldı.

Protokol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Aziz Atik Fen Lisesi Müdürü Murat Boztepe tarafından imzalandı.

Törende konuşan Prof. Dr. Kurnaz, üniversitenin gençlerin bilimsel ve teknolojik gelişimine her zaman destek verdiğini belirterek, "Bu tür iş birlikleri, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkararak geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirmemize katkı sunacaktır" dedi.

Protokol töreni, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

