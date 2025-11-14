OMÜ Mimarlık'ta 'Gökyüzünden Tasarlamak': İHA Teknolojileri ve Pilotluk Eğitimi

OMÜ Mimarlık Fakültesi'nde 'Gökyüzünden Tasarlamak' etkinliği gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi, insansız hava aracı (İHA) teknolojilerinin tasarım ve planlama süreçlerinde yarattığı dönüşümü öğrencilerle buluşturdu. "Gökyüzünden Tasarlamak: Mimarlıkta İHA Teknolojileri ve İHA-1 Pilotluk Eğitimi" başlıklı program, Mimarlık Fakültesi Seminer Salonu'nda akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programa Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi Dekanı), Doç. Dr. Serpil Kaptan (Dekan Yardımcısı), öğretim üyeleri, Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve Samsun Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Gökyüzüyle bütünleşen tasarım anlayışı

Etkinlik, OMÜ Mimarlık Fakültesi ile bir teknoloji şirketi iş birliğinde düzenlendi. Şirket temsilcileri Metehan Ünalan ve Elvin Özölçer, İHA teknolojilerinin mimarlık pratiğine kazandırdığı yenilikleri detaylarıyla aktardı. Sunumlarda havadan veri toplama, 3B modelleme, haritalama ve gerçek mekân görselleştirme süreçlerine dair kapsamlı örnekler paylaşıldı.

Mimarlık ve şehircilikte yeni bir dönem

Sunumlarda İHA'ların mimarlık, iç mimarlık ve şehir planlamasında açtığı yeni tasarım kapıları üzerinde duruldu. Arazi analizi ve ölçümleme çalışmalarında sağladığı hassasiyet, kentsel planlamada yüksek çözünürlüklü haritalama ve ulaşım analizindeki katkıları öne çıkarıldı. Ayrıca İHA'ların mimari projelerin havadan sunumuna kattığı estetik avantajlar ve kültürel mirasın korunmasındaki rolleri vurgulandı.

Pilotluk eğitimleri ve sertifika bilgisi

Etkinlik kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA-1 ve İHA-2 Pilotluk Eğitimleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eğitim içeriklerinin hava hukuku, uçuş güvenliği, meteoroloji ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsadığı belirtildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin e-Devlet üzerinden doğrulanabilir pilotluk sertifikası elde edebileceği bilgisi paylaşıldı.

