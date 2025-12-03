OMÜ Yıldızlar Ligi: Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı

OMÜ, Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle Yıldızlar Ligi Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı; uluslararası projeler ve iş birlikleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:40
Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, çok paydaşlı iş birliklerini hedefledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye Ulusal Ajansı (TUA) iş birliğiyle 'Yıldızlar Ligi Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantı, Türkiye'nin uluslararası proje kapasitesini artırmayı amaçlayan bir platform olarak öne çıktı.

Açılışta uluslararasılaşma ve kapasite vurgusu

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz program açılışında, 'Küresel ölçekte hızla değişen dinamikler, yükseköğretim kurumlarının gerekliliklere daha hızlı uyum sağlamasını zorunlu kılıyor. Bugün dünyada rekabet gücünü artıran üniversiteler; çok paydaşlı projeler üreten, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve öğrencilerine küresel deneyim fırsatları sunan kurumlardır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi de uluslararasılaşmayı yalnızca bir hedef değil, kurumsal kimliğini şekillendiren stratejik bir vizyon olarak konumlandırmaktadır' dedi.

Kurnaz, OMÜ'nün uluslararası iş birliği ağına dikkat çekerek 702 Erasmus+ anlaşması, 185 üniversiteyle yürütülen ikili iş birlikleri, 69 farklı programdan 82 öğrencinin uluslararası eğitim hareketliliğine katılımı, 42 öğrencinin Avrupa'da staj deneyimi ve 4 bin 690 uluslararası öğrenci gibi verileri paylaştı. Kurnaz, merkezi projelerin kurumsal dönüşüm ve uluslararası görünürlük açısından stratejik olduğunu vurguladı.

Merkezi projelerin önemi ve başvuru başarısı

TUA Uzman Yardımcısı Ünal Görkem Akman ise Erasmus+ programının sadece öğrenci ve personel hareketliliği olmadığını, kurumlar arası ortaklıklar, müfredat geliştirme, sektörel beceri eğitimleri ve uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi gibi geniş kapsamlı iş birliklerini içerdiğini belirtti. Akman, Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan yönetilen ve hibe miktarı 4 milyon Euro'ya kadar çıkabilen merkezi projelerin stratejik önemine işaret ederek Türkiye'nin son yıllarda bu alanda önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Akman ayrıca, 'Türkiye, geçen yıl merkezi projelere en çok başvuru yapan beşinci ülke olmuştur' bilgisine değindi ve üniversiteler ile kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da katkı sunduğunu aktardı.

Sunumlar ve uzman paylaşımları

Toplantıda Ünal Görkem Akman 'Erasmus+ Merkezi Projelerine İlişkin Genel Bilgilendirme', 'Erasmus+ Spor Fırsatları: Sporda Kapasite Geliştirme ve Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri Politika Öncelikleri, Teknik Bilgiler ve Örnek Projeler' ve 'Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri Politika Öncelikleri, Teknik Bilgiler ve Örnek Projeler' başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

TUA Uzman Yardımcısı Barış Kıstırlı 'Erasmus+ Spor Fırsatları: KA210-SPO, KA220-SPO ve KA182-SPO Politika Öncelikleri, Teknik Bilgiler ve Örnek Projeler' konusunda bilgi verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Üvet 'Erasmus+ Spor Fırsatları: Tecrübe Paylaşımı', İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İpek Ösken ise 'Erasmus+ Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (CoVE): Tecrübe Paylaşımı' başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Kapanış

Etkinlik, katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Toplantı, bölgesel ve ulusal aktörler arasında yeni ortaklıkların ve merkezi proje başvurularının teşvik edilmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

