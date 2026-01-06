ÖRAV 2025'te 65 şehirde 57 bin 804 öğretmene ulaştı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 2025 yılı boyunca yürüttüğü eğitim ve gelişim programlarıyla Türkiye genelinde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine önemli katkılar sağladı. Vakfın faaliyetleri, eğitimci ve gönüllü ekosisteminin desteğiyle eğitim-öğretim yılına yayılan kalıcı bir etki yaratmayı sürdürdü.

Erişim ve faaliyetlerin kapsamı

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 2025’te Türkiye’nin 65 şehrinde 57 bin 804 öğretmene ulaştı. Yıl içinde 417 eğitimci ve 858 gönüllü katkısıyla hayata geçirilen faaliyetler kapsamında yıl boyunca toplam bin 157 eğitim ve 656 etkinlik gerçekleştirildi.

ÖRAV; yüz yüze ve çevrim içi eğitimler, atölyeler ve tematik çalışmalarla kapsayıcı ve sürdürülebilir bir öğrenme ekosistemi sundu. Sunulan içerikler, öğretmenlerin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde çeşitlenirken öğrenme kültürünü güçlendiren bir yapı oluşturdu.

Yetkililerden değerlendirmeler

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay konuya ilişkin şunları söyledi:

"Garanti BBVA’da nitelikli eğitimi, toplumsal dönüşümün en güçlü anahtarlarından biri olarak görüyoruz. ÖRAV aracılığıyla öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yaptığımız her katkıyı, bugünün ihtiyaçlarına olduğu kadar yarının dünyasına da yapılan uzun soluklu bir yatırım olarak ele alıyoruz. Geride bıraktığımız 2025 yılında, sınıflarda başlayan değişimin öğretmenlerimizin dokunduğu her öğrenciyle birlikte büyüdüğüne bir kez daha tanıklık ettik. Yerel iş birliklerimiz, gönüllülerimiz ve paydaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz bu güçlü ekosistem sayesinde, öğretmenleri yalnızca destekleyen değil; onların potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sunan, birbirlerinden ilham almalarını sağlayan sürdürülebilir bir model oluşturduk. Öğretmenlerin güçlendiği, yenilendiği ve kendilerini daha donanımlı hissettiği her adımın, eğitimin niteliğine kalıcı katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, 2025 yılı boyunca ulaştığımız ölçeği ve oluşturduğumuz etkiyi daha da büyütmeyi hedefliyoruz."

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ise faaliyetlere ilişkin değerlendirmesinde şunları belirtti:

"2025 yılı boyunca, öğretmenlerimiz için ilham veren, vizyonlarını geliştirmeyi hedefleyen ve mesleki yolculuklarını farklı açılardan zenginleştiren bir öğrenme ekosistemi kurmaya odaklandık. Stratejimizi öğretmenleri yalnızca programların katılımcısı değil; sınıflarında ve bulundukları ekosistemlerde etki liderleri olarak güçlendiren, ihtiyaçlarını gözeten, çalışma alanlarını ve seçeneklerini çoğaltan, teknolojinin sunduğu olanakları aktif biçimde kullanan dinamik ve esnek bir yapı üzerine inşa ediyoruz. Yereldeki imkânları ve iş birliklerini güçlendirerek, yalnızca öğretmenleri değil; öğretmenlerin öneminin farkında olan kurum ve kişileri de ortak bir amaç etrafında buluşturan kapsayıcı bir yapı oluşturuyoruz. Gönüllülerimiz, paydaşlarımız ve yerel iş birliklerimizle büyüyen bu ekosistem sayesinde, uzmanlıkları, mekânları ve kaynakları ÖRAV çatısı altında öğretmenler için seferber ediyor; yıl boyunca ulaştığımız öğretmen sayısını ve gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ölçeğini istikrarlı biçimde genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde de öğretmenlerin etki lideri olarak güçlendiği bu ekosistemde birlikte öğrenmeye, üretmeye ve eğitimin geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz."

Çevrim içi programlar ve gelecek hedefi

Vakıf, çevrim içi eğitimlerle öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine mekândan ve zamandan bağımsız olarak destek verdi. İçerikler arasında yapay zekâ, pozitif psikoloji, aktif öğrenme yaklaşımları, ölçme-değerlendirme, finansal okuryazarlık ve sürdürülebilir çevre gibi başlıklar yer aldı; bu sayede öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları güçlendirildi.

Öne çıkan program başlıkları şunlar oldu: Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı, Çağdaş Yaklaşımlarla Etkili Ders Tasarımı, Biçimlendirici Değerlendirme, Aktif Öğrenme Teknikleri, PERMA-V ile Mutluluk, 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik ve Öğretmenler için Kapsamlı Bir Ses Yolculuğu.

ÖRAV, 2026 yılında çevrim içi öğrenme ekosistemini daha da güçlendirerek teknolojiyi daha etkin kullanan, yereldeki iş birliklerini artıran ve öğretmenlerin değişen ihtiyaçlarına çevik yanıt veren programlarla çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE ÖRAV YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBRU TAŞCI FİRUZBAY