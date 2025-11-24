ÖRAV'tan 440 Binden Fazla Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği

Garanti BBVA kurucusu ÖRAV, 65 şehirde yürüttüğü projelerle 440 binden fazla öğretmene ulaşarak 12 milyondan fazla öğrencinin eğitimine destek verdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:31
ÖRAV'tan 440 Binden Fazla Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği

ÖRAV, Türkiye'de öğretmen gelişimini merkezine koyan dönüşüm modeliyle öne çıkıyor

Garanti BBVA’nın sürdürülebilir toplumsal değer oluşturma hedefi doğrultusunda kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Türkiye’nin dört bir yanında öğretmen gelişimini merkeze alan örnek bir dönüşüm modeline dönüştü. 65 şehirde görev yapan 418 kısmi zamanlı eğitimci ve 19 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen projelerle, kuruluşundan bu yana 440 binden fazla öğretmenin mesleki yolculuğuna eşlik etti.

Kuruluş ve ulaşılan etki

Garanti BBVA’nın öncülüğünde 2008 yılında kurulan ÖRAV, Türkiye’de öğretmen gelişimini odağa alan en kapsamlı toplumsal etki platformlarından biri haline geldi. Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra, dijital platformu eKampüs üzerinden sunduğu çevrim içi programlarla öğretmenlere çağdaş eğitim yöntemleri kazandırmayı amaçlayan ÖRAV, 17 yılda öğretmenler aracılığıyla 12 milyondan fazla öğrencinin eğitim yolculuğunu güçlendiren kalıcı bir etki ağı oluşturdu.

Liderlerin mesajları

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada öğretmenlerin güçlenmesinin eğitimde kalıcı etkinin temel unsuru olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Bu nedenle Garanti BBVA olarak eğitime sunulan her desteği, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli katkı, önemli bir sosyal sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için yola çıktık. ÖRAV, kurulduğu günden bu yana öğretmenlere erişilebilir, yenilikçi ve bilimsel temelli gelişim fırsatları sunarak Türkiye’de benzersiz bir değer oluşturdu. ÖRAV’ın bugüne kadar ulaştığı öğretmen sayısının yanı sıra asıl anlamı, bir öğretmenin bu eğitimlerle ulaştığı bir tek bilgiyi dahi, aynı gün öğrencisiyle paylaşmasında ve yarınlarımıza ilham olmasında saklı. Biliyoruz ki, geleceğin en kritik becerileri olan üreticilik, araştırma merakı, toplumsal duyarlılık, dijital farkındalık ve duygusal dayanıklılık, ancak öğretmeni güçlenmiş bir eğitim ekosisteminde mümkün oluyor. Bankamızın desteğiyle ÖRAV’ın ortaya koyduğu model, öğretmeni değişimin takipçisi olmak yerine aktif katılımcısı yapıyor. Bu dönüşümün bir parçası olmak bizim için gurur verici. Her öğretmen, bir öğrencinin hayatında bir dönüm noktası başlatabilir. Biz de bu yolculuğun arkasındaki görünmez desteği büyütmeye kararlıyız"

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ise vakfın öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine sunduğu katkıları şu sözlerle özetledi:

"2008’de bankanın öncülüğünde çıktığımız bu yolculukta hedefimiz, Türkiye’de öğretmenlerin gelişimini sürdürülebilir, bilimsel ve erişilebilir bir sistem haline getirmekti. Öğretmen Akademisi Vakfı olarak, standart yöntemlerle eğitime destek veren bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesine geçen, Türkiye’de öğretmen gelişiminin sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir modele kavuşmasının en güçlü örneklerinden biriyiz. Önceliğimiz, öğretmenlerin değişen dünyaya uyum sağlayabilecek becerilerle donanması. Sunduğumuz kapsamlı eğitimlerle dijital okuryazarlık, sosyal-duygusal öğrenme, çocuk koruma, kapsayıcı sınıf yönetimi, aile ve toplumla etkileşim gibi pek çok alanda öğretmenlerimizin gelişimini destekliyoruz. Onların mesleki gücünü, motivasyonunu ve sınıftaki etki alanını büyüten bir yol arkadaşıyız. 2008’den bu yana 440 binden fazla öğretmenin gelişim yolculuğuna katkı sunmanın ve bu sayede 12 milyondan fazla öğrenci ve ailesinin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlerin yanında olmaya, onlarla öğrenmeye ve geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Öğretmen odaklı eğitim modeli

ÖRAV’ın programları, öğretmenin günlük sınıf deneyimlerinden yola çıkarak uygulanabilir çözümler sunuyor. Eğitimler, pedagojik araştırmalar, çağdaş öğrenme kuramları ve uluslararası iyi örnekler ışığında tasarlanıyor. eKampüs çevrim içi platformu sayesinde Türkiye’nin en uzak noktasındaki öğretmenler dahi gelişim fırsatlarına erişebiliyor. Ayrıca Eğitim Şenlikleri, atölyeler ve gönüllü buluşmalar, öğretmenlerin birbirinden öğrenmesini, iyi uygulamaların yayılmasını ve dayanışma kültürünün güçlenmesini sağlıyor.

ÖRAV, öğretmenleri hem mesleki hem kişisel açıdan güçlendirerek eğitim ekosisteminde sürdürülebilir ve ölçülebilir bir dönüşüm yaratmayı sürdürüyor.

GARANTİ BBVA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMSAL DEĞER OLUŞTURMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KURUCUSU OLDUĞU...

GARANTİ BBVA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMSAL DEĞER OLUŞTURMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KURUCUSU OLDUĞU ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI (ÖRAV), TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA ÖĞRETMEN GELİŞİMİNİ MERKEZE ALAN ÖRNEK BİR DÖNÜŞÜM MODELİNE DÖNÜŞTÜ. ÖRAV, 65 ŞEHİRDE GÖREV YAPAN 418 KISMİ ZAMANLI EĞİTİMCİ VE 19 KİŞİLİK UZMAN EKİP TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELERİYLE, KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA 440 BİNDEN FAZLA ÖĞRETMENİN MESLEKİ YOLCULUĞUNA EŞLİK ETTİ.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE ÖRAV YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBRU TAŞÇI FİRUZBAY

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Eldivan: "Bir milletin gerçek yükselişi nitelikli öğretmenlerle mümkündür"
2
Elazığ'da Ağaç Budama ve Aşılama Eğitimi Tamamlandı
3
TESK Başkanı Palandöken: Öğretmenlerimiz Yarına Bırakacağımız En Değerli Mirasın Mimarları
4
Başkan Altay: Ailesi Konya’da İkamet Eden 30 Bin Üniversite Öğrencisine 10 Bin Lira Eğitim Desteği
5
Mavide Bilim Güroymak’ta: Öğrencilere Sualtı Arkeolojisi ve Teknolojileri Tanıtıldı
6
ÖRAV'tan 440 Binden Fazla Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği
7
Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na Çelenk

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?