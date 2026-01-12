Ordu'da 13 İlçede Eğitime Kar Tatili: 13 Ocak 2026

Ordu Valiliği, 13 Ocak 2026 Salı günü yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

İdari izinler ve istisnalar

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.

ORDU KABADÜZ YOLU VE KAR

ORDU KABADÜZ YOLU VE KAR

