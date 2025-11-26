Origami ile Geometri: MSKÜ BİO'nun 'Katla, Keşfet, Öğren' Atölyesi

MSKÜ BİO'nun 'Katla, Keşfet, Öğren' atölyesinde 7-12 yaşındaki çocuklar Prof. Dr. Burçak Boz Yaman eşliğinde origamiyle geometrik düşünmeyi deneyimledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:06
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (MSKÜ BİO) tarafından düzenlenen "Katla, Keşfet, Öğren: Origami ve Geometrik Düşünme Atölyesi", MSKÜ Bilim ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, çocuklara matematiği somut ve eğlenceli bir yaklaşımla sunmayı hedefledi.

Atölye İçeriği ve Yönlendirme

Atölye, Prof. Dr. Burçak Boz Yaman tarafından yürütüldü. 7-12 yaş grubundaki katılımcılar, origami teknikleriyle farklı geometrik şekiller oluşturdu; katlama ve boyama aşamalarıyla şekillerin yapısını gözlemledi.

Katılım ve Kazanımlar

Etkinlik boyunca çocuklar aktif üretim yaptı, ekip çalışmasıyla projelerini tamamladı ve kendi el emekleriyle geometrik modeller ortaya koydu. Bu süreç, katılımcıların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini pekiştirdi; aynı zamanda öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi.

MSKÜ BİO'nun Sürekliliği

MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi, çocukların, yetişkinlerin ve yaşlıların bilime, sanata ve spora ilgisini destekleyecek etkinliklerini yıl boyunca devam ettirecek.

Origami ile Geometri: MSKÜ BİO'nun 'Katla, Keşfet, Öğren' Atölyesi
