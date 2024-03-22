ÖSYM Başkanı: “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) bu pazar yapılacak”

24 Mart Pazar günü, saat 10.15’te yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), önemli açıklamalarda bulundu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için 402 bina ve 4 bin 974 salonun kullanacağını belirtti. Ayrıca başkanın açıklamalarına göre emniyetle birlikte toplamda 17 bin 519 personel sınav için görevlendirilmiş durumda.

Saat 10.15’ta başlayacak olan YDS için saat 10..00’dan sonra binaya kesinlikle öğrenci alınmayacağını ifade eden ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavın 13.15’te sona ereceğini de belirtti.

Sınav 20 farklı dilde yapılıyor

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça gibi dillerin de aralarında yer aldığı 20 farklı dilde uygulanıyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, en çok adayın 96 bin 757 ile İngilizce’den sınava gireceğini belirtirken, sıvanın 80 sorudan oluştuğunu da ifade etti.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının ise 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanması planlanıyor.