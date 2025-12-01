Pazarlar'da Okul Servislerine Ortak Denetim

Güvenlik, uygunluk ve sürücü belgeleri mercek altında

Pazarlar ilçesinde okul servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi. Görevliler, öğrencilerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla kapsamlı kontroller yaptı.

Denetimler, Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Pazarlar Belediyesi iş birliğinde yürütüldü. Kontrollerde servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, güvenlik donanımları ve sürücü belgeleri titizlikle incelendi.

Ekipler, çocukların güvenli yolculuğunun öncelikleri olduğunu vurguladı. Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocukların güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla, servis şoförleri ve rehber personele yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmekte; ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde denetim çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve iş birliğiyle güvenli taşımanın sağlanacağını tekrarladı.

