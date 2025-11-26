Prof. Dr. Alptekin Sökmen Kastamonu Üniversitesi'nde Anıldı

Kastamonu Üniversitesi'nde Prof. Dr. Alptekin Sökmen, vefatının birinci yıldönümünde akademisyenler, öğrenciler ve meslektaşları tarafından Merkez Kütüphanesi'nde anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 15 Kasım 2025 tarihinde vefat eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen için üniversitede bir anma programı düzenlendi.

Anma, Sökmen’in vefatının birinci yıldönümü nedeniyle Merkez Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Programa akademisyenler, Sökmen’in arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekrem Mutlu, öğretim görevlisi Hikmet Haberal ve Küre Ersizlerdere Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır Sökmen’in akademik çalışmalarını, hayatını ve birlikte yaşadıkları hatıraları aktardı.

Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekrem Mutlu, Sökmen için "Onun değerlerini, ilkelerini ve bilimsel mirasını gelecek nesillere aktarmak hepimiz için hem bir görev hem de derin bir vefa borcudur" dedi.

Hikmet Haberal ise Sökmen’in kendisinin akademik hayatına önemli katkılar sağladığını ve ilk hocası olduğunu belirtti. Haberal, Gazi Üniversitesi’ne yüksek lisansa kabul edilmesinin Sökmen’in desteğiyle olduğunu ve Sökmen’in kariyeri boyunca onu desteklediğini, aralarında ağabey-kardeş ilişkisi bulunduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Muharrem Çetin çalışma arkadaşlığı dönemine ilişkin anılarını paylaşarak, Sökmen’in ülkesine gönülden bağlı, çalışkan bir akademisyen olduğunu söyledi.

Küre Ersizlerdere Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır da Sökmen’in Kastamonu’ya büyük bir sevgi ve sahiplenmeyle hizmet ettiğini belirterek, "Vefatından üç gün önce birlikte bir cenazeye gittik, kaymakamlıktan camiye kadar kol kola yürüyüp ayak üstü sohbet ettik. Kastamonu’ya Kastamonululardan daha fazla sahip çıkan biriydi" ifadelerini kullandı.

