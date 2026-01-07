Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Resim Kursu

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Yaşam Merkezi'nde düzenlediği resim kursuyla çocuklara temel çizim, renk bilgisi ve yaratıcılık eğitimi sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:40
Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Resim Kursu

Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Resim Kursu

Pursaklar Belediyesi, çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmek ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla Pursaklar Yaşam Merkezi’nde çocuklara yönelik resim kursu düzenledi.

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan çocuklara yönelik eğitimlerine ve hizmetlerine devam ediyor. Pursaklar Yaşam Merkezi’ndeki resim kursunda deneyimli eğitmenler tarafından çocuklara temel çizim teknikleri, renk bilgisi ve hayal gücünü tuvale aktarma konularında eğitim veriliyor.

Kurs sayesinde çocuklar, el becerilerini geliştirirken özgüven kazanıyor ve sanata olan ilgilerini keşfetme fırsatı buluyor.

Başkan Ertuğrul Çetin'in açıklaması

Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine büyük önem veriyoruz. Pursaklar Yaşam Merkezimizdeki resim kursu ile evlatlarımızın hayal dünyalarını zenginleştirmeyi, sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Sanatla iç içe büyüyen çocuklarımızın özgüveni yüksek, kendini iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişeceğine inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitici ve geliştirici projeler üretmeye devam edeceğiz. Pursaklar’da her çocuğumuzun sanata, spora ve eğitime kolayca ulaşabilmesi en büyük önceliğimizdir

PURSAKLAR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SANATSAL YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK VE HAYAL GÜÇLERİNİ DESTEKLEMEK...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SANATSAL YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK VE HAYAL GÜÇLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA PURSAKLAR YAŞAM MERKEZİ’NDE ÇOCUKLARA YÖNELİK RESİM KURSU HİZMETİ VERİYOR.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SANATSAL YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK VE HAYAL GÜÇLERİNİ DESTEKLEMEK...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin Malatya'da: Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve Ziyaretler
2
Bulanık'tan Gazze'ye Umut: 'Bin Umut Turnası' Barış İçin Kanat Çırpıyor
3
Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz Etkinliği: Minikler Emniyette Kitap Okudu
4
Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Resim Kursu
5
Mehmet Keleş Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı
6
Isparta’da Eğitimde Fırsat Eşitliği için SOGEP Destekli ISEFEP Projesi İmzalandı
7
Bakan Yusuf Tekin Malatya'da Görme Engelli Öğrencilerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları