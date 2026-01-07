Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Resim Kursu

Pursaklar Belediyesi, çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmek ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla Pursaklar Yaşam Merkezi’nde çocuklara yönelik resim kursu düzenledi.

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan çocuklara yönelik eğitimlerine ve hizmetlerine devam ediyor. Pursaklar Yaşam Merkezi’ndeki resim kursunda deneyimli eğitmenler tarafından çocuklara temel çizim teknikleri, renk bilgisi ve hayal gücünü tuvale aktarma konularında eğitim veriliyor.

Kurs sayesinde çocuklar, el becerilerini geliştirirken özgüven kazanıyor ve sanata olan ilgilerini keşfetme fırsatı buluyor.

Başkan Ertuğrul Çetin'in açıklaması

Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine büyük önem veriyoruz. Pursaklar Yaşam Merkezimizdeki resim kursu ile evlatlarımızın hayal dünyalarını zenginleştirmeyi, sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Sanatla iç içe büyüyen çocuklarımızın özgüveni yüksek, kendini iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişeceğine inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitici ve geliştirici projeler üretmeye devam edeceğiz. Pursaklar’da her çocuğumuzun sanata, spora ve eğitime kolayca ulaşabilmesi en büyük önceliğimizdir

