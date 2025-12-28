DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.207,67 -0,32%

Radikal Okulları'ndan Bilim ve Uzay Etkinliği: 'Evrenin ve Bilimin Gizemli Dünyasını Keşfet'

Radikal Okulları'nın 'Evrenin ve Bilimin Gizemli Dünyasını Keşfet' etkinliği, Ay ve Mars Köyü Projesi kapsamında seminer, gözlem ve yarışma ile öğrencilere uzay bilimi deneyimi sundu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:29
Radikal Okulları'ndan Bilim ve Uzay Etkinliği: 'Evrenin ve Bilimin Gizemli Dünyasını Keşfet'

Radikal Okulları'ndan Bilim ve Uzay Etkinliği: 'Evrenin ve Bilimin Gizemli Dünyasını Keşfet'

Radikal Okulları tarafından, farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla proje kapsamında düzenlenen 'Evrenin ve Bilimin Gizemli Dünyasını Keşfet' adlı bilim etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Ay ve Mars Köyü Projesi kapsamında bilim, uzay ve keşif temaları etrafında gerçekleştirildi ve öğrencilere evrenin bilinmeyenlerine yönelik keyifli ve öğretici bir yolculuk sundu.

Program ve Konuşmacılar

Programda Prof. Dr. Serdar Evren, 'Uzayda Yaşam Koşulları' başlıklı söyleşisinde evrende yaşam ihtimali, gezegenlerin fiziksel özellikleri ve bu alandaki bilimsel araştırmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Türk Roket'ten Berkay Eren ise 'Gökyüzü Sınır Değil' adlı seminerinde uzay ve havacılık alanındaki güncel çalışmaları paylaşarak gençler için kariyer imkanlarına dikkat çekti.

Gözlem ve Atölyeler

Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri olan gökyüzü gözlem çalışması, uzman astronomlar Duygu ve Murat Esendemir rehberliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler teleskoplarla gökyüzünü inceleyerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı buldu.

Proje kapsamında öğrencilerin Ay ve Mars’ta yaşam senaryoları üzerine düşünmeleri, sürdürülebilir yaşam alanları tasarlamaları ve karşılaşılabilecek bilimsel problemlere çözümler geliştirmeleri hedeflendi; bu çalışmaların uzay bilimine ilgiyi artırmasının yanı sıra disiplinler arası düşünme becerilerine de katkı sağladığı belirtildi.

Proje Hedefi ve Final

Radikal Konak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Müge Çakır proje işleyişi ve hedefi hakkında şu açıklamayı yaptı: Bugün Ay ve Mars Köyü projemiz kapsamında Aralık ayı etkinliğimizde yaklaşık 10 farklı devlet okulundan öğrencilerimizi okulumuzda ağırladık. Öğrencilerimiz, Prof. Dr. Serdar Evren hocamızın bilim semineriyle keyif dolu bir gün geçirdiler. Mayıs ayına kadar sürecek olan bu projemiz, finalde bir yarışmayla taçlanacak. Öğrencilerimiz, her aya düzenli olarak koyduğumuz etkinlikler ve bilimsel seminerler sayesinde ciddi bir bilgi birikimine ulaşacaklar.

Radikal Konak Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bilim kongresinde konuşan Uzman Astronom Duygu Esendemir, projenin temel amacının öğrencilere gökyüzü sevgisini aşılamak ve onları geleceğin uzay projelerine hazırlamak olduğunu vurguladı.

Uzman Astronom Murat Esendemir ise Asteri Space organizasyonu ile Radikal Okulları’nın iş birliği içinde olduğunu belirterek temel amaçlarının geleceğin vizyoner öğrencilerine ışık tutmak ve genç nesli Türkiye ile dünyadaki yeni nesil uzay çalışmalarına hazırlamak olduğunu söyledi.

RADİKAL KONAK ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜGE ÇAKIR

RADİKAL KONAK ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜGE ÇAKIR

UZMAN ASTRONOM DUYGU ESENDEMİR

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı
2
Prof. Dr. Özlem Diken: DİLKOM Uygulama ve Araştırmada Öncü
3
Ankara Keçiören'de Çocuk Gelişim Merkezi Eğitim Programı
4
Dijital Deneyim Merkezi İzmir eğitimcileriyle buluştu — 2026 hedefi
5
Nilüfer Hatun MTAL'de Geri Dönüşümle Trafo Sarma Makinesi Geliştirildi
6
Radikal Okulları'ndan Bilim ve Uzay Etkinliği: 'Evrenin ve Bilimin Gizemli Dünyasını Keşfet'
7
Jandarma'nın 'Savaşçı Yarışması' Foça'da Ödül Töreniyle Sona Erdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti