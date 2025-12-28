Dijital Deneyim Merkezi İzmir eğitimcileriyle buluştu — 2026 hedefi

Dijital Deneyim Merkezi İzmir eğitimcileriyle buluştu

Dijital Deneyim Merkezi, elde ettiği gelirle dar gelirli ailelerin çocuklarına teknoloji eğitimi vermeye devam ederken, 2026 hedefiyle daha fazla çocuğa ulaşmak için İzmir’in önde gelen eğitim kurumlarını ağırladı. Toplantı sonrası özel okullar, öğrencilerini merkeze getirecek ve ödeyecekleri bedelle teknolojiye erişimi olmayan çocukların eğitimine destek olacaklar.

Açılış konuşmaları ve amaç

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Deneyim Merkezi’nin tanıtım toplantısı, İzmir Ticaret Odası ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Mahmut Özgener gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirme hedefiyle yürütülen çalışmaları vurgulayarak, "Dijitalleşme, artık sadece teknolojik bir dönüşüm değil; aynı zamanda küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan stratejik bir rekabet alanı. Ülkemizin dijital ekonomideki payını artırması, teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir ülke haline gelmesi, kentlerimizin dijitalleşme kapasitesiyle doğrudan ilişkili. Bu amaçla, İzmirimizin teknoloji üreten, dünyaya ürün ve fikir ihraç edebilen bir şehir olmasının yanında, teknoloji ve inovasyon konusunda oyun kuran şehirlerden biri olması için çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Merkezin vizyonu: Üreten bireyler

Özgener, Dijital Deneyim Merkezinin inovasyonu erken yaşta benimsetme hedefinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Eğitimin okul dışında da; ilhamla, deneyimle, gerçek hayatla, teknolojiyle ve üretimle buluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle merkezimiz; gözlemleyen, deneyimleyen, öğrenen, hayal eden ve en önemlisi, ’üreten’ bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim vizyonunun mekana bürünmüş hali. Çocuklarımız burada kentsel yaşamı, bilimi, doğayı, ticareti ve sürdürülebilirliği eğlenerek öğreniyorlar. Sadece bilgi almakla kalmıyor; çeşitli istasyonlarda geleceğin teknolojileriyle tanışıyor, grup çalışmalarında iş birliği kuruyorlar. Bu anlamda eğitim sektöründe faaliyet gösteren paydaşlarımızın tecrübelerinden faydalanmayı çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel okullara sosyal sorumluluk çağrısı

Uğur Yüce ise özel okullarla yarış içinde olmadıklarını vurguladı ve merkezin sosyal etki modelini anlattı: "Bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum, çünkü çok önemli. Bizler özel okullarımızla asla bir yarış içerisinde değiliz. Özel okullarımızın pek fazlasının ne kadar ileri düzeyde ve kaliteli bir eğitim vermekte olduğunun son derece bilincindeyiz. Biz, 4 buçuk yıldır Kontak’ta dar gelirli ailelerin çocuklarına bedelsiz eğitim veriyoruz. Tamamen devlet okullarından, oradaki müdürlerin ve öğretmenlerin de katkılarıyla seçilmiş olan çocuklara atölye çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar 1000’e yakın anaokulu çocuğu ve 10 bini aşkın 6-14 yaş grubu çocuğu eğittik. Eğitimcilerimizden ricamız şu: Dijital Deneyim Merkezimizi öğrencilerinizle bir gezi alanı olarak kullanırsanız oradan gelecek olan her kuruş, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimine harcanacak. Ne kadar gelirimiz varsa o kadar büyüyoruz. Ne kadar çok çocuğa dokunabilirsek o kadar kardır. Bu merkez, sizlerin ziyaretleri sayesinde kent içinde bir bilinirlik kazanacaktır. Sizden bu konuya bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakmanızı rica ediyorum".

Toplantı ve katılımcılar

Toplantı soru-cevap bölümü ve ardından gerçekleştirilen Dijital Deneyim Merkezi turuyla sona erdi. Etkinliğe; İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kızılgüneşler, EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve İzQ Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, meclis üyeleri Mustafa Tektaş, Feti Şen, Öğün Taş, Odamız 35. Eğitim Grubu Meslek Komitesi Üyesi ve Ege Özel Okullar Derneği Başkanı Kadir Açıkbaşlarlar, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Genel Koordinatör Pınar Karayılanoğlu ile İzmir’in önde gelen eğitim kurumlarından temsilciler katıldı.

Merkez, eğitim kurumlarıyla kurulacak iş birliği sayesinde hem öğrencilere yeni deneyimler sunmayı hem de elde edilen gelirle daha fazla dar gelirli çocuğa teknoloji eğitimi ulaştırmayı amaçlıyor.

ELDE ETTİĞİ GELİRLE DAR GELİRLİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VEREN DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ, 2026’DA DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN İZMİR’İN ÖNDE GELEN EĞİTİM KURUMLARINI AĞIRLADI.