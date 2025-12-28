Ankara Keçiören'de Çocuk Gelişim Merkezi Eğitim Programı

Keçiören Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde, çocuk gelişim merkezlerinde görev yapan eğitimcilere yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Program, çocukların eğitim hayatına sağlıklı ve güvenli bir başlangıç yapmalarını amaçlayarak Keçiören Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlendi.

Programın amacı ve uygulama yaklaşımı

Eğitime, sağlık ve çocuk gelişimi alanlarında uzman isimler katkı sundu. Teorik anlatımların yanı sıra sahada karşılaşılan örnek vakalar üzerinden uygulamaya dönük paylaşımlar yapıldı. Eğitimde katılımcılara günlük çalışmalarında kullanabilecekleri pratik bilgiler aktarılırken, eğitimcilerin mesleki farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Geniş kapsamlı eğitim içeriği

Programda çocukların güvenliği, sağlıklı gelişimi ve ailelerle doğru iletişimi destekleyen çok sayıda başlık ele alındı. Katılımcılara; ilk yardım uygulamaları, ev kazalarının önlenmesi ve risklerin azaltılması, beden sağlığı ve fiziksel aktivitenin çocuk gelişimine etkileri, sağlıklı dijital araç ve medya kullanımı, okul öncesi dönemde oyun ve kitap seçimi ile tuvalet ve uyku eğitimi konularında güncel ve uygulamaya yönelik bilgiler sunuldu.

Sonuç ve devam eden mesleki gelişim

Program sonunda eğitimcilere katılım belgesi verildi. Etkinlikte, bu tür iş birliklerinin çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gelişimine önemli katkı sunduğu vurgulandı. Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çocuk gelişim merkezlerinde görev yapan personelin mesleki gelişimini destekleyen eğitim programlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

