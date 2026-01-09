Rektör Akın Levent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, dönem sonu etkinlikleri kapsamında Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi ve öğrencilerin görüşlerini dinledi.

Programa katılan isimler

Fakültede düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Babacan ile öğretim üyeleri katıldı.

Görüşme ve değerlendirmeler

Prof. Dr. Akın Levent, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette onların talep ve beklentilerini dinledi; mezuniyet sonrası iş olanakları ve kariyer planlaması konularında değerlendirmelerde bulundu.

Programın sonunda Prof. Dr. Akın Levent, yaklaşan final sınavları öncesinde öğrencilere başarı dileklerini iletti.

