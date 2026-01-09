Rektör Akın Levent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Prof. Dr. Akın Levent, dönem sonu etkinlikleri kapsamında Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluşarak talepleri dinledi ve mezuniyet sonrası fırsatları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 07:52
Rektör Akın Levent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Rektör Akın Levent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, dönem sonu etkinlikleri kapsamında Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi ve öğrencilerin görüşlerini dinledi.

Programa katılan isimler

Fakültede düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Babacan ile öğretim üyeleri katıldı.

Görüşme ve değerlendirmeler

Prof. Dr. Akın Levent, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette onların talep ve beklentilerini dinledi; mezuniyet sonrası iş olanakları ve kariyer planlaması konularında değerlendirmelerde bulundu.

Programın sonunda Prof. Dr. Akın Levent, yaklaşan final sınavları öncesinde öğrencilere başarı dileklerini iletti.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AKIN LEVENT, DÖNEM SONU ETKİNLİKLERİ...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AKIN LEVENT, DÖNEM SONU ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK TALEPLERİ DİNLEDİ VE MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKÂNLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AKIN LEVENT, DÖNEM SONU ETKİNLİKLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KBÜ Belgeseli 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' Bingöl Film Festivali Finalinde
2
Patnos'ta 'İyilik Dükkanı' Açıldı — Askıda Kırtasiye ile Öğrencilere Destek
3
Doç. Dr. Müge Manga EBYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Oldu
4
Rektör Akın Levent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu
5
Malatya'da Eğitime 1 Gün Ara: Vali Seddar Yavuz Duyurdu
6
Karlıova'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi — Yoğun Kar Yağışı
7
Elazığ'da 9 Ocak 2026'da Eğitime 1 Gün Ara — Yoğun Kar Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları