Rektörler Akkaya ve Alican "Gençlerle Baş Başa" Programında Öğrencilerle Buluştu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alicanın katılımıyla, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Gençlerle Baş Başa" isimli bir program düzenlendi.

Program kapsamında BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile MAUN Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çeşm-i Cihan Kız Öğrenci Yurdu ile Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan BARÜ’lü gençlerle bir araya geldi.

Sohbet, tavsiye ve deneyim paylaşımı

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada rektörler, öğrencilere eğitimden kariyer planlamasına, sosyal hayattan akademik hedeflere kadar pek çok konuda önerilerde bulundu. Öğrenciler sorularını yöneltti; rektörler ise üniversite hayatına dair kendi tecrübelerini paylaşarak yanıtladı.

Rektörlerin mesajları

Prof. Dr. Ahmet Akkaya: "Hayat bir tecrübe, hayat bir deneyim. Gurbet olarak niteleyeceğiniz bir yerde olsanız da Bartın, uyumlu insanlarıyla vakit geçirebileceğiniz bir şehir. Bizim için gençlerimiz çok önemli, gençlerimiz bizim zenginliğimiz, gelecek mirasımız. Biz sizlerle bazen kantinde, bazen kütüphanede bir araya gelerek daima konuşacağız. Bartın Üniversitesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız."

Prof. Dr. Mustafa Alican: "Hayat bir deneyimdir. İnsan bir konuda bilgi sahibi olabilir ancak hayatını değiştirebilmesi için belli bir deneyime sahip olması gerekir. Dolayısıyla hayatımızın deneyimlerle şekillendiğini, değişeceğini ve yön alacağını hiçbir zaman unutmamamız lazım."

Etkinlikte Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş da yer aldı; "Gençlerle Baş Başa" programı öğrencilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

