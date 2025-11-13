Yıldırım Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi

Yıldırım Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında personeline ŞÖNİM Psikoloğu Şeyma Aktuğ tarafından farkındalık eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:23
Yıldırım Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi

Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra toplumsal konularda da farkındalık oluşturacak çalışmalarına devam ediyor. Bursa Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda belediye personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Psikoloğu Şeyma Aktuğ verdi.

Eğitimde ele alınan konular

Programda kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin toplumsal etkileri, erken uyarı işaretleri ve kurumların müdahale mekanizmaları gibi önemli konular ele alındı.

Başkanın değerlendirmesi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz şöyle dedi: "Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yaradır. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak, personelimizden başlayarak bu konuda bilinç oluşturmayı ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Her bir çalışanımızın, bu konuda duyarlı ve bilgili olması, hem hizmet kalitemizi hem de toplumdaki etkimizi güçlendirecektir"

YILDIRIM BELEDİYESİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI DOĞRULTUSUNDA PERSONELİNE...

YILDIRIM BELEDİYESİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI DOĞRULTUSUNDA PERSONELİNE, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME KONUSUNDA FARKINDALIK EĞİTİMİ VERDİ.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI DOĞRULTUSUNDA PERSONELİNE...

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Esin Akay Ortaokulu'nda Parke Döşeme Çalışması Başladı
2
Yıldırım Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi
3
Selçuk Üniversitesi Özbekistan’da 3 Üniversiteyle İş Birliği Protokolü İmzaladı
4
Kastamonu Üniversitesi'nden 5 Proje TÜBİTAK 2237-A Desteği
5
Sakarya Üniversitesi Girişim Vadisi ile Türkiye'nin Teknoloji Üssü Oluyor
6
Kastamonu Üniversitesi’nden Yapay Zeka ile Tropikal Theileriosis Tanısı Projesi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?