Yıldırım Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi

Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra toplumsal konularda da farkındalık oluşturacak çalışmalarına devam ediyor. Bursa Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda belediye personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Psikoloğu Şeyma Aktuğ verdi.

Eğitimde ele alınan konular

Programda kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin toplumsal etkileri, erken uyarı işaretleri ve kurumların müdahale mekanizmaları gibi önemli konular ele alındı.

Başkanın değerlendirmesi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz şöyle dedi: "Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yaradır. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak, personelimizden başlayarak bu konuda bilinç oluşturmayı ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Her bir çalışanımızın, bu konuda duyarlı ve bilgili olması, hem hizmet kalitemizi hem de toplumdaki etkimizi güçlendirecektir"

