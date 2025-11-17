Sakarya ATLAS'ına 16 Yaşındaki Geliştiriciden QGIS Eklentisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ATLAS sistemine, 16 yaşındaki Muhammed Berat Aktaş'ın geliştirdiği QGIS eklentisi entegre edilerek veri analizleri ve hizmet hızlanacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:49
Genç yazılımcının katkısıyla ATLAS güçleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yerli ve milli coğrafi bilgi sistemi ATLAS, 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Muhammed Berat Aktaş tarafından geliştirilen QGIS eklentisi ile yeni bir ivme kazanıyor.

Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi olan Aktaş, daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Etik Hacker Yarışması'nda üçüncülük elde ederek yeteneğini göstermişti. Şimdi ise belediyenin yazılım ekibinden aldığı destekle ATLAS için özel bir eklenti geliştirdi.

Eklentinin getireceği faydalar

Geliştirilen eklenti, ATLAS'ın harita tabanlı veriler üzerinde daha ince işçilikle çalışmasını sağlıyor. Kurum içi kullanıcılar konumsal verilere daha hâkim olacak; detay analizleri daha kısa sürede tamamlanabilecek ve karar süreçleri hızlanacak.

Şu anda test aşamasında olan eklenti, kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak. Bu entegrasyonla hem belediyenin veri işleme süreçleri hızlanacak hem de vatandaşlara sunulan hizmetin niteliği artacak.

Sakarya'nın akıllı kent uygulamaları ve dijital dönüşüm adımlarına genç yeteneklerin katkısı, ATLAS gibi yerel çözümlerin güçlenmesini sağlayarak şehre doğrudan fayda sağlıyor.

