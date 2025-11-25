Sakarya'da 25 Kasım: Büyükşehir ve Emniyetten Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Programı

SGM'de düzenlenen eğitimde şiddetin tanımı, türleri ve destek hattları ele alındı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) örnek bir farkındalık programı gerçekleştirdi.

Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimi başlıklı etkinlikte, son yıllarda artış gösteren ve toplumun öncelikli sorunları arasında bulunan kadına yönelik şiddet kapsamlı şekilde ele alındı. Eğitim, toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve önleme amaçlı olarak tasarlandı.

Eğitimi veren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli; şiddetin tanımı, kadına yönelik şiddetin ne olduğu, aile içi şiddetin kapsamı, şiddet mağdurlarının yaşadıkları süreçler ve şiddet türleri gibi başlıklarda katılımcıları bilgilendirdi.

Programda ayrıca kadınlara KADIN ACİL DESTEK İHBAR SİSTEMİ (KADES) uygulaması tanıtıldı ve şiddet anında uygulamanın nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Mağdurların başvurabileceği destek hatları arasında ŞÖNİM, Alo 183, KADES ve Alo 112 hatırlatıldı.

Yetkililer, farkındalık eğitimlerinin şiddeti önlemede ve mağdurlara zamanında yardım ulaştırmada kritik rol oynadığını vurgulayarak toplumun tüm kesimlerinin desteğine çağrı yaptı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UZMAN EKİPLER, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’NDE SGM’DE ÖRNEK BİR FARKINDALIK PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ.