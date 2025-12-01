Salihli'de Ücretsiz Zeytin Budama Kursu Başlıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde, çiftçilerin doğru budama teknikleriyle daha verimli zeytin ağaçları yetiştirmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle ücretsiz zeytin budama kursu düzenleniyor.

Kursun İçeriği ve Takvimi

Kurslar hasat sonrası dönemde gerçekleştirilecek ve Aralık, Ocak ve Şubat ayları boyunca devam edecek. Toplam 48 saatlik eğitim olan program 9 iş gününe yayılıyor; teorik eğitimlerin yanı sıra 3 gün arazi uygulaması yapılacak. Uygulamalarda şekil budaması, mahsul budaması ve gençleştirme budaması gibi zeytin yetiştiriciliğinin temel teknikleri öğretilecek.

Doğru Budamanın Faydaları ve Zamanlaması

Doğru budama sayesinde ağacın büyüme ve meyve oluşumu dengeleniyor, verimsiz dönemler kısalıyor, erken yaşlanma önleniyor ve meyvenin pazar değeri ile yağ oranı artıyor. Zeytin ağaçlarında budama genellikle hasat sonrası dönemde başlasa da, soğuk bölgelerde Mart-Nisan aylarında soğuk tehlikesinin geçmesi beklendiği için budama geciktirilebiliyor. Dal kanseri bulunan ağaçlarda budamanın ise Temmuz-Ağustos aylarında yapılması gerekiyor. Özellikle şekil budaması, ağacın erken meyveye yatmasını sağladığı için birinci veya ikinci yılda mutlaka başlatılmalıdır.

Başvuru ve Belgelendirme

Kursa katılan tüm üreticilere kurs sonunda zeytin budama kursu bitirme belgesi verilecek. Kursa katılmak isteyen üreticiler, başvurularını Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapabilirler.

