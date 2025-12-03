Salihli'de Yaşam Becerileri Atölyesi Açıldı | Eğitime Destek Projesi

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:17
Salihli'de Yaşam Becerileri Atölyesi Hizmete Açıldı

Eğitime Destek Projesiyle özel bireylere günlük yaşam desteği

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Eğitime Destek Projesi kapsamında hazırlanan Beceri Atölyelerinin ilk halkası olan Yaşam Becerileri Atölyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan öncülüğünde yürütülen ve Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım sloganıyla hayata geçirilen proje, özel bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılışta konuşan Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Emine Afyon, bu atölyede öğrencilerin üretmeyi, öğrenmeyi ve yaşam becerilerini geliştirmeyi deneyimleyeceklerini belirterek, bunun hayata daha güçlü hazırlanma sürecine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ise, Dünya Engelliler Günü’nde böylesi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Yaşam Becerileri Atölyesi'nin engelleri aşacak bir çalışma olduğuna dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Ali Güldoğan konuşmasında, Salihli’de Beceri Atölyeleri’nin ilkini açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bu atölye ile özel bireylerin yaşam becerilerinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Güldoğan, Salihli genelinde benzer atölyelerin açılmaya devam edeceğini ve öğrenciler ile ailelerinin bu imkândan en üst düzeyde faydalanmasının amaçlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından özel bireyler hazırladıkları gösterileri sundu. Tören, protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle son buldu.

Açılışa Kaymakam Ali Güldoğan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mert Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Can Uygun ve davetliler katıldı.

