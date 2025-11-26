Samsun Büyükşehir’den Bafra’ya 4 Seferlik Öğrenci Ringi

Samsun Büyükşehir, OMÜ Eczacılık Fakültesi'nin Bafra'ya taşınması sonrası artan talebi karşılamak için günde 4 seferlik öğrenci ringi başlatıyor.

OMÜ Eczacılık Fakültesi'nin Bafra yerleşkesi için ek ulaşım çözümü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi’nin Bafra yerleşkesine taşınmasının yol açtığı ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir ring uygulaması başlatıyor. Uygulama, bölgedeki mevcut Bafra minibüs hatlarına ek olarak planlandı.

Belediye, artan öğrenci talebini karşılamak için bir otobüsle sabah, öğle ve akşam saatlerinde toplam 4 sefer düzenleyecek. Ring seferleri, kampüs değişikliğinin oluşturduğu yoğunluğu hafifletmeyi hedefliyor.

Yetkililer, ringlerin yalnızca eğitim-öğretim amacıyla ulaşım sağlayacak öğrenciler için planlandığını ve güzergâhın sadece OMÜ Bafra MYO ile OMÜ Bafra Eczacılık Fakültesi yerleşkelerine erişim vereceğini belirtti. Hat üzerinde başka bir noktada duraklama yapılmayacağı vurgulandı.

Yeni ring seferlerinin kısa süre içinde hizmete başlaması bekleniyor. Öğrenciler ve aileleri, uygulamanın devreye alınmasıyla Bafra kampüslerine ulaşımda ek kolaylık sağlayacağını ifade ediyor.

