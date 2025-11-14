Sancaktepe Belediyesi'nden Ücretsiz TYT Deneme Sınavı

Sancaktepe Belediyesi, öğrencilerin akademik başarısını ölçmek ve sınav deneyimlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye geneli kapsamlı TYT deneme sınavı düzenledi. Etkinlik, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik kaynak ve deneyim desteğini artırmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Alper Yeğin’in eğitimde fırsat eşitliğine verdiği önem doğrultusunda gerçekleştirilen sınavlar, ücretsiz TYT deneme sınavları olarak Sancaktepe Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde yoğun katılımla yapıldı.

Sınav Detayları

Gerçeğini aratmayan oturumda adaylar toplam 120 soru cevapladı. Test dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Türkçe Testi: 40, Sosyal Bilimler Testi: 20, Temel Matematik Testi: 40, Fen Bilimleri Testi: 20.

Takip ve Destek

Sancaktepeli gençlerin potansiyelini zirveye taşımak amacıyla düzenlenen deneme sınavları düzenli aralıklarla devam edecek. Sınav sonuçlarına göre yapılacak analizlerle öğrencilerin eksikleri tespit edilecek ve bu verilere dayanarak kişiselleştirilmiş çalışma planları, alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanacak.

