SANKO Üniversitesi ve OSB Koleji'nden Çocukluk Obezitesine Karşı Protokol

SANKO Üniversitesi ve OSB Koleji iş birliğiyle çocukluk obezitesine karşı protokol

SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi ile Gaziantep OSB Koleji, erken yaşta obezite farkındalığını artırmak ve çocukluk obezitesini önlemek amacıyla "Sağlıklı Bedenler İçin Kaliteli Beslenme ve Kalıcı İyileşme" başlıklı bir iş birliği protokolü imzaladı.

Profesyonel ekipten öğrencilere yönelik eğitim

Proje kapsamında SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’nin sağlık profesyonelleri, obeziteye dikkat çekmek ve korunma yöntemlerini öğrencilerin günlük yaşamına entegre edebilmek hedefiyle okulda bilgilendirme etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerde merkezden uzmanların öğrencilere doğrudan yönlendirmeler ve uygulamaya yönelik öneriler sunduğu bildirildi.

Ele alınan konular

Toplantıda, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi cerrahları Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora Üstünsoy, merkez koordinatörü Sinem Hacıömeroğlu, Uzm. Diyetisyen Tuba Demirkıran, Psikolog Mehmetcan Aslan ile Fizyoterapist Esma Demircan tarafından; obezitenin başlangıç noktasının belirlenmesi, çocukluk obezitesinin önemi, beslenmede doğru bilinen yanlışlar, öğrencileri doğru beslenme konusunda bilinçlendirmek, fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak ve duygusal yeme bozukluğu gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Okul yönetimi ve soru-cevap

Toplantıya OSB Okul Müdürü A. Fatih Ağcabay, Müdür Yardımcıları İlhami Aslansoy ve Ahmet Hoşaf ile öğretmenler de katıldı. Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi ve uygulamaya dönük adımların hayata geçirilmesi için iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi.

