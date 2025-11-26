Şanlıurfa Büyükşehir'de Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği CBS ve Uzaktan Algılama seminerinde akademisyenler, belediye yetkilileri ve öğrenciler deneyim paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:01
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin yerel yönetimlerdeki kullanımına yönelik kapsamlı bir deneyim paylaşım ve eğitim semineri düzenledi.

Katılımcılar

Seminere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Beşikci, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Aydın Aydemir, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerin içeriği ve vurgular

Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)nin modern şehir yönetimindeki önemini vurguladı. Prof. Çullu, CBS ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinin planlı kentleşme, arazi yönetimi, altyapı planlaması ve kamu yatırımlarındaki avantajlarını örnek uygulamalarla anlattı.

Belediyede dijital dönüşüm

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Aydın Aydemir ise belediyede yürütülen veri dijitalleşme çalışmaları ve güncel teknolojilerin kullanımına ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Aydemir, dijital veri yönetiminin karar alma süreçlerini hızlandırdığını, hizmet kalitesini artırdığını ve belediyenin birçok alanda önemli tasarruf sağladığını ifade etti.

Öğrenci etkileşimi ve teşekkür

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, sunumların ardından şehir planlamasında CBS tekniklerinin yeri, veri analiz süreçleri ve uygulama örnekleri üzerine sorular yöneltti. Seminerin sonunda öğrenciler, bu tür eğitimlerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, kendilerine bu imkânı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınara teşekkür etti.

