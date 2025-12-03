Sarıgöl'de Empati Etkinliği: Öğrenciler Ellerini Kullanmayıp Resim Yaptı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğrenciler, burun ve ağız gibi yöntemlerle el kullanmadan resim yaparak engelli bireylere yönelik farkındalık kazandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:50
Sarıgöl'de Empati Etkinliği: Öğrenciler Ellerini Kullanmayıp Resim Yaptı

Sarıgöl'de Empati Etkinliği: Öğrenciler Ellerini Kullanmayıp Resim Yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı etkinlik

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, farklı yöntemlerle resim çizerek engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi.

Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "el kullanmadan resim çizme ve boyama" çalışmasına katılarak engelli bireylerin günlük hayatta karşılaşabildiği zorlukları deneyimledi.

Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamada öğrenciler; burun, ağız gibi farklı yöntemlerle resim çizmeye çalıştı. Uygulama sayesinde öğrencilerin hem empati kurma becerileri gelişti hem de engelliliğin bir "farklılık" olduğuna dair bilgilendirildi.

Okul Müdürü Yalçın Duman, etkinliğin öğrencilerde duyarlılık oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "Engelli bireylerin hayatta karşılaştıkları güçlükleri anlamak, onlara karşı daha bilinçli ve duyarlı olmanın ilk adımıdır. Öğrencilerimizin bu çalışmaya gösterdiği ilgi ve empati bizleri gururlandırdı" dedi.

Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi, engelli bireylerin haklarına saygı duyulması ve yaşamın her alanında desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. Okul, etkinliğe katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, FARKLI YÖNTEMLERLE RESİM ÇİZEREK ENGELLİ BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLARI DENEYİMLEDİ.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da Özel Eğitim Ailesi 3 Aralık'ta Kahvaltıda Buluştu
2
Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar Okulları Ziyaret Etti
3
Söke'de Özel Öğrenciler Aşçılık Deneyimiyle 3 Aralık'ı Kutladı
4
MCBÜ’de 'Engelsiz Matematik Destek Programı' tanıtıldı
5
Erdemli'de 3 Aralık'ta Özel Bireylerin Renkli Etkinliği
6
Bitlis'te Özel Öğrencilerden Duygu Dolu Konser
7
YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?