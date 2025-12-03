Sarıgöl'de Empati Etkinliği: Öğrenciler Ellerini Kullanmayıp Resim Yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı etkinlik

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, farklı yöntemlerle resim çizerek engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi.

Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "el kullanmadan resim çizme ve boyama" çalışmasına katılarak engelli bireylerin günlük hayatta karşılaşabildiği zorlukları deneyimledi.

Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamada öğrenciler; burun, ağız gibi farklı yöntemlerle resim çizmeye çalıştı. Uygulama sayesinde öğrencilerin hem empati kurma becerileri gelişti hem de engelliliğin bir "farklılık" olduğuna dair bilgilendirildi.

Okul Müdürü Yalçın Duman, etkinliğin öğrencilerde duyarlılık oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "Engelli bireylerin hayatta karşılaştıkları güçlükleri anlamak, onlara karşı daha bilinçli ve duyarlı olmanın ilk adımıdır. Öğrencilerimizin bu çalışmaya gösterdiği ilgi ve empati bizleri gururlandırdı" dedi.

Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi, engelli bireylerin haklarına saygı duyulması ve yaşamın her alanında desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. Okul, etkinliğe katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

