Sarıgöl'de Engelliler Günü: Protokol ve Özel Eğitim Öğrencileri Hasat Yapıp Pasta Kesti

Protokol üyeleri ve öğrenciler uygulama bahçesindeki ürünleri birlikte hasat etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen Engelliler Günü etkinliğinde protokol üyeleri, özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek tarımsal üretim uygulamasını paylaştı.

Etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak katıldı. Ziyarette Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin uygulama bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerin hasadı protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından birlikte gerçekleştirildi.

Kaymakam Halil Dalak etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Engellileri sadece bugün değil her zaman anmak gerekir. Her insan engelli adayı olabilir. Onların sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları var."

Hasat etkinliğinin ardından özel eğitim sınıfı öğrencileri, Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve özel eğitim öğretmenleri Emre Baştürk, Fazilet Tekeli, Ezgi Barut, Kadri Sağır ve Savaş Güvence ile birlikte pasta kesti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Engelliler Günü’nü unutmayan ve öğrenciler için anlamlı bir etkinlik hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti.

