Sarıgöl'de Engelliler Günü: Protokol ve Özel Eğitim Öğrencileri Hasat Yapıp Pasta Kesti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Engelliler Günü etkinliğinde protokol üyeleri, özel eğitim öğrencileriyle uygulama bahçesinde hasat yaptı ve birlikte pasta kesti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:56
Sarıgöl'de Engelliler Günü: Protokol ve Özel Eğitim Öğrencileri Hasat Yapıp Pasta Kesti

Sarıgöl'de Engelliler Günü: Protokol ve Özel Eğitim Öğrencileri Hasat Yapıp Pasta Kesti

Protokol üyeleri ve öğrenciler uygulama bahçesindeki ürünleri birlikte hasat etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen Engelliler Günü etkinliğinde protokol üyeleri, özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek tarımsal üretim uygulamasını paylaştı.

Etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak katıldı. Ziyarette Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin uygulama bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerin hasadı protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından birlikte gerçekleştirildi.

Kaymakam Halil Dalak etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Engellileri sadece bugün değil her zaman anmak gerekir. Her insan engelli adayı olabilir. Onların sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları var."

Hasat etkinliğinin ardından özel eğitim sınıfı öğrencileri, Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve özel eğitim öğretmenleri Emre Baştürk, Fazilet Tekeli, Ezgi Barut, Kadri Sağır ve Savaş Güvence ile birlikte pasta kesti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Engelliler Günü’nü unutmayan ve öğrenciler için anlamlı bir etkinlik hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE PROTOKOL ÜYELERİ...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE PROTOKOL ÜYELERİ, ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİ HASAT EDİP, BİRLİKTE PASTA KESTİ.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE PROTOKOL ÜYELERİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli'de Yaşam Becerileri Atölyesi Açıldı | Eğitime Destek Projesi
2
Şırnak'ta Jandarmadan Çocuklara Unutulmaz Gün: Köpek Gösterileri
3
Sarıgöl'de Empati Etkinliği: Öğrenciler Ellerini Kullanmayıp Resim Yaptı
4
Kitap Kaşifleri Kulübü Salih Yıldız Ortaokulu'nda Okuma Kültürü Yaratıyor
5
MCBÜ’de 'Engelsiz Matematik Destek Programı' tanıtıldı
6
Bayburt'ta Muhtar Akademisi Eğitim Programı ile Muhtarlar Güçlendiriliyor

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?