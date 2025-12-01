Sarıgöl Müdürü Cezmi Yıldırak Kızılçukur Ortaokulunu Ziyaret Etti

Sarıgöl Müdürü Cezmi Yıldırak Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulunda

Ziyaret ve gözlemler

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Manisa'daki Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulunu ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sabah gerçekleştirilen bayrak törenine katılımla başladı. Tören sonrası sınıfları gezen Yıldırak, öğrencilerle sohbet ederek onların derslere ilgisini ve okul ortamını yerinde gözlemledi. Öğrencilerin hedefleri hakkında bilgi alarak eğitim sürecine dair izlenimlerini paylaştı.

Öğretmenlerle değerlendirme

Ziyaret programı kapsamında bir araya geldiği öğretmenlerle eğitim-öğretim süreçlerini değerlendiren Yıldırak, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin önemine vurgu yaptı. Okulun ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğretmenlere başarılar diledi.

Yetkililer, eğitimde niteliği artırmaya yönelik okul ziyaretlerinin devam edeceğini bildirdi.

