Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz MEM yeni binasında eğitime başladı

Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi, tahsis edilen 24 sınıflı binada 330 öğrenciyle modern imkanlarla eğitime başladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:52
Yeni bina ve imkanlar

Yıllardır bina sıkıntısı yaşayan Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi, tahsis edilen yeni binasında modern imkanlarla eğitime başladı.

Mimar Sinan Ortaokulu’nun yeni yapılan 24 sınıflı binaya taşınmasının ardından boşalan bina, Mesleki Eğitim Merkezi'ne devredildi.

330 öğrencisiyle ilçeye uzun yıllar hizmet vereceği belirtilen yeni binanın tahsisinin yerinde bir karar olduğunu belirten yetkililer, eğitim ortamının güçlendiğini ifade etti.

İnceleme ve teşekkür

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, İlçe Kaymakamı Halil Dalak ile birlikte okulu ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezen Yıldırak ve Dalak, öğrencilerle bir araya gelirken öğretmenlerle de görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Yıldırak, okulun hazırlanma sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Boya, badana, kapı ve benzeri işlerde emek veren okul idaremize, öğretmenlerimize ve Sarıgöl esnafımıza teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

