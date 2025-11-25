SASKİ'den İlkokullara Su Tasarrufu Eğitimi

SASKİ, Erenler Büyükesence ve Sarıcalar İlkokulu'nda düzenlenen eğitimlerle çocuklara suyun önemi, tasarruf yöntemleri ve arıtma sürecini anlattı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:59
SASKİ'den İlkokullara Su Tasarrufu Eğitimi

SASKİ miniklerle suyun geleceği için buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler Büyükesence ve Sarıcalar İlkokulu'nda düzenlediği eğitimlerle çocuklara suyun korunması konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayanan küresel riskler ve suyun yaşamsal önemi örneklerle aktarıldı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı örnekler

Eğitimde suyun vücuttaki temel işlevleri, dünya üzerindeki dağılımı ve doğal döngüsü sade ve anlaşılır biçimde anlatıldı. Minik öğrenciler, vücudun büyük bölümünün sudan oluştuğunu öğrenirken, suyun yalnızca içecek değil yaşamı sürdüren temel bir unsur olduğu vurgulandı.

Pratik tasarruf yöntemleri animasyonlarla gösterildi. Eğitmenler, damlatan bir musluğun yıllık ciddi su kaybına yol açabileceğini belirterek düzenli bakımın önemini işaret etti. Ayrıca, diş fırçalarken musluğun kapatılmasının dakikada yaklaşık 9 litre suyu koruyabileceği ve sebze-meyvelerin akan su yerine kap içinde yıkanmasının yılda yüksek miktarda su tasarrufu sağlayacağı örneklerle anlatıldı.

Arıtma tesisi gezisi ve taahhütler

Eğitimin sonunda öğrenciler, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisini ziyaret ederek suyun musluklara ulaşana kadar geçen uzun ve meşakkatli işlem sürecini öğrendi. Minik su koruyucuları, açık muslukları kontrol etmek, çevrelerini bilinçsiz kullanıma karşı uyarmak ve suyun değerini korumak için söz verdi.

Eğitim, su tasarrufunu teşvik eden hediyeler ve bilgilendirici çizgi romanların öğrencilere dağıtılmasıyla sona erdi. SASKİ'nin bu tür eğitimleri, su bilincini erken yaşta yaygınlaştırmayı hedefliyor.

