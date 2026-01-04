DOLAR
Sason'da taşımalı eğitime 5 Ocak'ta ara — kar, buzlanma ve don uyarısı

Batman Sason'da kar, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 5 Ocak Pazartesi günü bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:14


Sason'da taşımalı eğitime kar ve buzlanma nedeniyle ara

Sason Kaymakamlığı'ndan 5 Ocak duyurusu

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle yetkililer, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

SASON'DA TAŞIMA KAPSAMINDA OLAN OKULLARDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ



