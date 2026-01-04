Sason'da taşımalı eğitime 5 Ocak'ta ara — kar, buzlanma ve don uyarısı

Sason'da taşımalı eğitime kar ve buzlanma nedeniyle ara

Sason Kaymakamlığı'ndan 5 Ocak duyurusu

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle yetkililer, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

