Şavşat’ta 30 Aralık’ta eğitime kar nedeniyle 1 gün ara

Şavşat Kaymakamlığı, 30 Aralık Salı günü beklenen kar, don ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:16
Artvin’in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlaması ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime 30 Aralık Salı günü bir gün ara verildi.

Açıklama ve alınan önlemler

Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar, don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, bu nedenle ilçedeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin aynı gün için idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

