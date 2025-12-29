Şavşat’ta 30 Aralık’ta eğitime kar nedeniyle 1 gün ara

Artvin’in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlaması ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime 30 Aralık Salı günü bir gün ara verildi.

Açıklama ve alınan önlemler

Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar, don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, bu nedenle ilçedeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin aynı gün için idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KAR YAĞIŞI, DON VE BUZLANMA NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ.