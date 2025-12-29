Düzce'de Kaynaşlı ve Yığılca'da Kar Nedeniyle 30 Aralık'ta Okullar Tatil

Düzce'de Kaynaşlı ve Yığılca'da kar nedeniyle okullar 30 Aralık'ta tatil

Kaymakamlıklardan resmi açıklama: yoğun kar ve buzlanma riski

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin öncelendiği vurgulandı.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kara yollarında buzlanma riski oluşmuştur. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alındığında, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğinin öncelenmesi gerekmiştir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik rahatsızlığı bulunan personel 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır"

Açıklama, Kaynaşlı ve Yığılca Kaymakamlıkları tarafından paylaşıldı.

