SAYZEK'te Kabul: Kastamonu Üniversitesi'nden Yapay Zeka Projesi

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Emre Kazancı tarafından, danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Nusret Özalp yönetiminde hazırlanan "Hava Görüntülerinde Derin Öğrenme Tabanlı Değişim Tespiti" başlıklı proje, 2025-2026 yılı Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) Akademik Tez Programı kapsamında kabul edildi.

Projenin hedefleri

Proje kapsamında, insanlı ve insansız hava platformlarından farklı zaman ve açılarda elde edilen görüntülerdeki değişimlerin yapay zeka tabanlı yöntemlerle tespit edilmesi ve bu verilerin coğrafi haritalara aktarılması hedefleniyor. Elde edilecek çıktılarının afet sonrası hasar tespiti, orman yangını izleme ve güvenlik uygulamaları gibi kritik alanlarda kullanılabilir nitelikte olması öngörülüyor.

Çalışma, otomobil gibi hareketli platformlardan kaynaklanan sahne değişikliklerini ayıklayarak bina, orman ve yol gibi sabit nesnelerde meydana gelen gerçek değişimlerin yüksek doğrulukla belirlenmesini amaçlıyor.

Üniversite yönetiminin değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Savunma sanayii ile yapay zekâ teknolojileri, günümüzün en stratejik çalışma alanları arasında yer alıyor. Öğrencilerimizin bu alanlarda nitelikli projeler üretmesi bizleri son derece memnun ediyor. Söz konusu projenin, afet yönetimi ve çevresel izleme çalışmalarına değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Öğrencimiz Emre Kazancı ile danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Nusret Özalp’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum".

Rektör Topal, yükseköğretimde nitelikli araştırmaların desteklenmesine yönelik katkılarından dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti. Kastamonu Üniversitesi’nde yürütülen projelere verdikleri teşvik ve desteklerden ötürü Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’e de şükranlarını iletti.

