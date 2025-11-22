SCÜ Diş Hekimliği Öğrencileri 2025 DUS'ta Derece Yaptı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilerinin başarılarıyla dikkat çekti. Alanında bölgesinin önde gelen fakülteler arasında gösterilen Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği, eğitimde kalite ve istikrar anlayışıyla ilerleyerek 2025 Dişte Uzmanlık Sınavı (DUS) 2’nci döneminde kayda değer dereceler elde etti.

Sınav sonuçları

Sınavda; Dt. Nihat Selim Aslan Türkiye 17’ncisi, Dt. Mustafa Mete Türkiye 30’uncusu, Dt. Ferhat Özbay Türkiye 116’ncısı ve Dt. Ahmet Batuhan Gümüş Türkiye 192’ncisi oldu. Fakültenin modern klinikler, güçlü akademik kadro ve öğrenci odaklı eğitim modeli başarıda belirleyici unsur olarak öne çıktı.

Dekan'ın değerlendirmesi

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Recai Zan, öğrencilerin başarılarının fakültenin bilimsel altyapısının ve eğitim kalitesinin göstergesi olduğunu vurguladı. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Şengönül’ün vizyoner desteğiyle başarıların daha da ileri taşınacağını belirten Zan, her dönem yükselen başarı grafiğiyle SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin Türkiye’de diş hekimliği eğitimine yön vermeye devam ettiğini ifade etti.

