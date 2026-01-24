Gaziantep Modeli: Belediye ve MEB İşbirliğiyle Türkiye'ye Örnek Okul Öncesi Eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikten eğitime, teknolojik altyapıdan insan odaklı projelere kadar yaptığı yatırımlarla geliştirdiği özgün modelle okul öncesi eğitime öncülük ediyor. 'Gaziantep Modeli' kapsamında fiziki altyapı belediye tarafından hazırlanırken eğitim ve idari süreçler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor; böylece görevler net biçimde ayrılıyor.

Belediye altyapıyı hazırlıyor

Modelde belediye okul öncesi eğitim için tüm fiziki süreci üstleniyor. Eğitim alanları kreş niteliğine dönüştürülüp sınıfların tefrişatı yapıldı. Güvenlik, ısıtma, donanım, temizlik ve işletme gibi ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanıyor; yüksek maliyetli altyapı ihtiyaçları da belediye eliyle tamamlandı.

Eğitim ve denetim MEB’e ait

Fiziksel hazırlıkların tamamlanmasının ardından eğitim süreci Millî Eğitim Bakanlığı'na devrediliyor. Bu merkezlere en yakın resmî okullardan öğretmen görevlendirmesi yapılırken açılan sınıflar, bağlı bulundukları okulun birer şubesi olarak faaliyet gösteriyor. Eğitim müfredatı, idari yapı, denetim süreçleri ve e-Okul kaydı tamamen Millî Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülüyor ve sınıflar resmi statüye sahip oluyor.

Üç ayrı modelle eğitim desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmetleri üç ana model üzerinden sürdürüyor: Mahalle Kreşleri, Gündüz Bakımevleri ve Anaokul şubeleri ile desteklenen merkezler.

Mahalle Kreşleri kapsamında belediyeye ait alanlar okul öncesi eğitime kazandırılarak Millî Eğitim’e devrediliyor. Kent genelinde 7 merkezde 22 şube hizmet verirken yemek, temizlik ve işletme giderleri belediye tarafından karşılanıyor.

Gündüz Bakımevleri modeli, çalışan ailelere yönelik olarak 3-6 yaş grubundaki çocuklara tam gün eğitim sunuyor.

Branş dersleriyle desteklenen ve Millî Eğitim’e bağlı anaokullarının şubeleri olarak faaliyet gösteren merkezler kapsamında 5 merkez bulunuyor.

Anaokulum Bahçemde Projesi ile site ve yerleşkelerin sosyal alanları okul öncesi eğitime kazandırılıyor. Fiziki düzenlemeler belediye tarafından yapılırken öğretmen görevlendirmesi ve idari süreçler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor; proje kent genelinde 11 noktada uygulamaya konuldu.

Kamu iş birliğiyle sürdürülebilir model

Gaziantep Modeli, yerel yönetim ile merkezi idare arasında kurulan güçlü iş birliği sayesinde okul öncesi eğitimde sürdürülebilir bir yapı sunuyor. Belediye altyapı ve fiziki şartları sağlarken Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kalitesini ve mevzuat uyumunu güvence altına alıyor. Başkan Fatma Şahin'in vizyonuyla şekillenen bu yaklaşım, Türkiye genelinde örnek gösterilen bir model olarak öne çıkıyor.

