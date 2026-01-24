Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu’na 26 Klima: Montajlar İkinci Döneme Yetişiyor

Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu’na 26 Klima Montajı Başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan ve ilçenin en büyük okullarından biri olan Dört Eylül İlkokulunda, okul aile birliği ile hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 26 adet klimanın montajına başlandı.

Montaj çalışmaları ve hedef

Karne tatili sürecinde alınan klimaların montaj çalışmalarının, ikinci eğitim-öğretim dönemi öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmaların kısa sürede sonuçlanması planlanıyor.

Maliyet ve yetkili açıklaması

Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Okul aile birliğimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle okulumuz için temin edilen 26 adet klimanın montajına ikinci döneme yetişmesi amacıyla başladık. Çalışmalar birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Böylece öğrencilerimiz hem kış aylarında daha iyi ısınacak hem de sıcak havalarda serin bir ortamda ders yapabilecek. Destek veren herkese teşekkür ediyorum".

Okul aile birliği ve hayırseverlerin katkılarıyla okula kazandırılan 26 klimanın toplam maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu ifade edildi.

