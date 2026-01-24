Simav Diyanet Genç Ofisi'nden 7-10 Yaş Öğrencilere Hediye Sürprizi

Kütahya'da gerçekleştirilen etkinlikte, Simav Diyanet Genç Ofisi ve İzci Evi'nde eğitimlerini sürdüren 7-10 yaş grubundaki etüt ve Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik ve ödüllendirme

Program, Manevi Danışman ve Diyanet İzcilik Lideri Cuma Ali Tosun ile Genç Ofis'te görevli din görevlilerinin koordinasyonunda düzenlendi. Dönem boyunca gösterdikleri namaz bilinci, dini hassasiyetleri ve ders başarıları esas alınarak dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeler verildi.

Dereceye giren kız ve erkek öğrencilere, Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Hakkı Balı ve görevli hocalar tarafından, hayırsever katkılarıyla çeşitli hediyeler takdim edildi. Birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere scooter hediye edildi. Etkinliğe katılan tüm öğrencilere ise akıllı saat, Bluetooth kulaklık, hoparlör ve çeşitli akıl-zeka oyunları dağıtıldı.

Yetkililerin mesajı

Manevi Danışman Cuma Ali Tosun, yapılan çalışmaların çocukların manevi gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı. Velilerin ilgisi ve güveninin ekibi motive ettiğini belirten Tosun, eğitim faaliyetlerinin ikinci dönemde de artarak devam edeceğini söyledi ve destek verenlere teşekkür etti: "Desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere ve Hisarardı Camii cemaatinden hayırsever abimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun".

