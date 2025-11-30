Selendi Jandarma'dan Öğrencilere Trafik Kuralları Eğitimi

Manisa’nın Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından öğrencilere trafik kuralları hakkında temel bilgiler verildi. Eğitimlerin amacı, ilçede yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve öğrencileri bilinçlendirmektir.

Eğitim İçeriği

Eğitimlerde temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik işaretleri ve levhalar, servis aracı binme-inme ve araç içerisindeki hareket tarzı kuralları, emniyet kemeri kullanımı, bisiklet kuralları ve yayaların trafikte sorumlulukları konularında dersler verildi.

Verilen eğitimlerle öğrencilerin trafik bilincinin artırılması ve olası kazaların azaltılması hedeflendi.

MANİSA'NIN SELENDİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK TİMLERİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER VERİLDİ.