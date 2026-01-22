Siirt'te 'İki Kitap Bir Gönül Projesi' Tanıtıldı

Siirt'te 'İki Kitap Bir Gönül Projesi' tanıtıldı; proje gençlerin okuma, gönüllülük ve sporla gelişimini hedefliyor, program Spor Müzesi videosu ve konserle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 00:13
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İki Kitap Bir Gönül Projesi' Siirt'te tanıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çalışmaları kapsayan ve yeni hizmete giren Spor Müzesi'nin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Vali Kemal Kızılkaya'nın değerlendirmesi

Vali Kemal Kızılkaya, bilginin gönülle, okumanın sorumlulukla, sporun dayanışmayla buluştuğu son derece anlamlı bir proje vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmakta olduklarını söyledi.

"İki Kitap Bir Gönül" Projesi’nin, gençlerin yalnızca akademik değil; insani, ahlaki ve sosyal yönleriyle de gelişimini hedefleyen çok kıymetli bir yolculuk olduğunu belirten Kızılkaya, "Valiliğimizin himayelerinde hayata geçirilecek bu çalışma; yurtlarımızda kalan üniversite öğrencilerimizin okumayla düşünce dünyalarını geliştirmelerini, gönüllülük faaliyetleriyle toplumsal duyarlılık kazanmalarını ve spor aracılığıyla aktif bir yaşam alışkanlığı edinmelerini amaçlayan önemli bir gençlik projesidir. Proje kapsamında gençlerimizin kitaplar aracılığıyla düşünce dünyalarını zenginleştirirken; çevre çalışmalarından sevgi evlerine, kan bağışından ağaç dikimine kadar birçok gönüllülük faaliyetinde aktif rol almaları bizler için son derece kıymetlidir. Spor faaliyetleriyle de desteklenen bu proje, gençlerimizin millî ve manevi değerler doğrultusunda yetişmelerine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Diğer konuşmacılar ve kapanış

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ise birlikte durmak ve aynı duyguda buluşmak için bir arada olduklarını ifade ederek, "Bu proje bir sloganın değil, insanı insan yapan derin bir ihtiyacın ürünüdür" dedi.

Program, sanatçı Sedat Anar'ın konseriyle sona erdi. Etkinliğe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcu ve öğrenciler katıldı.

