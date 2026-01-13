Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede eğitime tamamen, 6 ilçede kısmi olarak 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:05
Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara

Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara

Valilikten yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Ordu Valiliği, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Tamamen ara verilen ilçeler: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey.

Kısmi olarak ara verilen ilçeler: Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe.

Açıklamada, eğitime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Valilik ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin görev durumunun hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimler tarafından değerlendirileceğini belirtti.

ORDU KAR

ORDU KAR

EĞİTİM VE ÖĞRETİME KISMİ ARA VERİLEN OKULLAR

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da eğitime 14 Ocak 2026'da 1 gün ara
2
Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara
3
Sarıgeçili: Öğretmen Atamaları Planlı ve Veri Odaklı Olmalı
4
Tunceli'de Eğitime 1 Gün Ara: 14 Ocak 2026'da Kar ve Buzlanma
5
Burhaniye'de Polis Miniklere Trafik Eğitimi Verdi
6
Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi "Sen Games" Erasmus+ Heyetini Ağırladı
7
ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni: Rektör Çolak'tan Veda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları