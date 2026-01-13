Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara

Valilikten yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Ordu Valiliği, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Tamamen ara verilen ilçeler: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey.

Kısmi olarak ara verilen ilçeler: Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe.

Açıklamada, eğitime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Valilik ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin görev durumunun hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimler tarafından değerlendirileceğini belirtti.

