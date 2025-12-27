DOLAR
İlker Astarcı KBÜ'de: Gençler İçin Fırsatlar ve Erasmus+ Vurgusu

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, KBÜ'de Erasmus+ desteklerini ve gençlik projelerini anlattı; üniversitenin uluslararası başarıları ve gençlere çağrısı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:51
İlker Astarcı KBÜ'de: Gençler İçin Fırsatlar ve Erasmus+ Vurgusu

İlker Astarcı KBÜ'de: Gençler İçin Fırsatlar, Türkiye İçin Gelecek

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KBÜ Kürsü programı kapsamında gerçekleştirilen "Gençler İçin Fırsatlar, Türkiye İçin Gelecek" etkinliğinde Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı gençlik politikaları ve proje desteklerini paylaştı.

Program ve katılımcılar

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KBÜ'nün uluslararası başarıları

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye Ulusal Ajansının üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna katkılarına dikkat çekti. Kırışık, üniversitenin Erasmus+ alanındaki başarısına işaret ederek, 2025 KA171 sonuçlarına göre 144 yükseköğretim kurumu arasında 18. sıraya yükseldiklerini ve bu başarıyı daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Kırışık, Sosyalfest etkinliğinin büyüyerek sürdüğünü ve 10-11 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirileceğini aktardı.

Erasmus+ ve finansman vurgusu

İlker Astarcı, Erasmus+ programını Türkiye'de yürüten tek kurumun Türkiye Ulusal Ajansı olduğunu ifade ederek, 2025 yılında toplam 167 milyon avro hibenin dağıtıldığını söyledi. Bu kaynağın büyük bir bölümünün üniversiteler aracılığıyla öğrencilere sunulduğunu belirten Astarcı, her yıl yaklaşık 20 bin üniversite öğrencisinin bu desteklerden yararlandığını kaydetti. Astarcı, programın Avrupa Birliği tarafından değil, tamamen Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla yürütüldüğünü ve Türkiye Ulusal Ajansının yüzde 100 yerli ve milli kaynak kullandığını vurguladı.

Gençlere çağrı: Üretin ve yurt dışı deneyimi kazanın

Astarcı, gençlerin yalnızca katılımcı değil, proje üreten bireyler olması gerektiğini belirterek, birkaç arkadaşın bir araya gelerek herhangi bir tüzel kişilik oluşturmadan gençlik projeleri hazırlayabileceğini söyledi. Gençlere yurt dışı deneyimi edinmelerini tavsiye eden Astarcı, aynı zamanda kimlik bilincinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Gençlerin sesinden

Programda söz alan Genç Gönüllüler Kulübü Başkanı Serranur Özdemir, gençlere sunulan imkânların güçlü bir gençlik vizyonunun sonucu olduğunu ifade etti.

Programın sonunda KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, katkılarından dolayı İlker Astarcı'ya teşekkür belgesi ve Türkiye Yüzyılı temalı hediye takdim etti. Astarcı, etkinlik kapsamında kampüsü gezerek üniversitenin akademik, fiziki ve sosyal imkânlarını yerinde inceledi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

