Silifke’de 'Beyza Bal Kütüphanesi' Göksu İlkokulu'nda Açıldı

Silifke Göksu İlkokulu'nda, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren diş hekimliği öğrencisi Beyza Bal anısına Taşucu Vakfı desteğiyle kütüphane açıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:21
Göksu İlkokulu'nda anlamlı anma projesi hayata geçti

Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu İlkokulunda, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden diş hekimliği öğrencisi Beyza Bal anısına özel bir çalışma tamamlandı. Öğretmen Fatma Zehra Bal’ın girişimleriyle oluşturulan Beyza Bal Kütüphanesi, Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende, projeye verdiği destek nedeniyle Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı adına Mustafa Eyce'ye teşekkür plaketi takdim edildi.

Projenin amaçları arasında eğitim ortamını zenginleştirmek ve öğrenciler için kalıcı bir kaynak merkezi oluşturmak yer alıyor. Yetkililer, Beyza Bal Kütüphanesi'nin ilçeye uzun yıllar hizmet etmesi ve öğrenciler için değerli bir başvuru noktası olması temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

