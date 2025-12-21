Silifke’de 'Beyza Bal Kütüphanesi' Göksu İlkokulu'nda Açıldı

Silifke’de 'Beyza Bal Kütüphanesi' törenle açıldı

Göksu İlkokulu'nda anlamlı anma projesi hayata geçti

Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu İlkokulunda, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden diş hekimliği öğrencisi Beyza Bal anısına özel bir çalışma tamamlandı. Öğretmen Fatma Zehra Bal’ın girişimleriyle oluşturulan Beyza Bal Kütüphanesi, Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende, projeye verdiği destek nedeniyle Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı adına Mustafa Eyce'ye teşekkür plaketi takdim edildi.

Projenin amaçları arasında eğitim ortamını zenginleştirmek ve öğrenciler için kalıcı bir kaynak merkezi oluşturmak yer alıyor. Yetkililer, Beyza Bal Kütüphanesi'nin ilçeye uzun yıllar hizmet etmesi ve öğrenciler için değerli bir başvuru noktası olması temennisinde bulundu.

