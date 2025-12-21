DOLAR
Silifke'de Öğrencilere Kur’an-ı Kerim Hediye Edildi

Silifke'de Fevzi Kültiğin Eroğlu ve Mehmet Seri Doğru, Şehit Yarbay İlhan Akgün Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:26
Okul Ziyaretinde Manevi Destek

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ile Silifke İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Ziyaret kapsamında İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru ve Şube Müdürü Bülent Akşahin ile birlikte Şehit Yarbay İlhan Akgün Ortaokulu'nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Öğrencilerin eğitim ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren okul idaresi ve öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru ve Şube Müdürü Bülent Akşahin'e destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

