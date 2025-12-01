Simav'da Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı Eğitimi
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencilerine Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı başlıklı bilgilendirme eğitimi verdi.
Eğitimin amacı ve içeriği
Eğitim sürecinde güvenilir gıdaya erişim, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve israfın önlenmesi konuları detaylı şekilde ele alındı. Müdürlük personeli, öğrencilere sağlıklı beslenme, doğru gıda seçimi ve tasarruflu tüketim hakkında bilgi aktardı.
Öğrencilerin kazanımları
Minik öğrenciler verilen eğitim sayesinde güvenilir gıdaya erişim yollarını öğrenirken, bilinçli tüketimin yalnızca bugünü değil yarınları da beslediğini kavradılar. Etkinlik, öğrenci düzeyinde gıda israfına karşı farkındalık oluşturmayı hedefledi.
