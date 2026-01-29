Sinan Aydın Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi’ndeki Çalışmaları İnceledi

İnceleme ve kursiyer buluşması

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kurslara ait atölyeleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, merkezdeki kursiyerlerle bir araya geldi ve katılımcılarla sohbet etti. Yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Aydın, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaptı; kursiyerlere başarılar diledi ve çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

