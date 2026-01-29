Sinan Aydın Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi’ndeki Çalışmaları İnceledi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi’ndeki atölye ve kurs çalışmalarını yerinde inceleyip kursiyerlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:20
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kurslara ait atölyeleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, merkezdeki kursiyerlerle bir araya geldi ve katılımcılarla sohbet etti. Yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Aydın, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaptı; kursiyerlere başarılar diledi ve çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

