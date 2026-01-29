Sinan Aydın, Yükümlülerin Temizlediği Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Lisesi'ni İnceledi

Sinan Aydın, Yükümlülerin Temizlediği Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni İnceledi

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yükümlüler tarafından temizlenen Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Çalışma ve Koordinasyon

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü kapsamında lisenin temizlik ve tadilat işleri yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

Hazırlık ve Değerlendirme

Ziyaret kapsamında Aydın, ara tatil sürecinde yürütülen çalışmalar ile 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem hazırlıklarını yerinde inceledi. Ayrıca okulun fiziki imkânları ve eğitim ortamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

