Sinan Aydın, Yükümlülerin Temizlediği Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Lisesi'ni İnceledi

Sinan Aydın, yükümlüler tarafından temizlenen Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fiziki imkânları ve 2025-2026 ikinci dönem hazırlıklarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:25
Sinan Aydın, Yükümlülerin Temizlediği Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Lisesi'ni İnceledi

Sinan Aydın, Yükümlülerin Temizlediği Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni İnceledi

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yükümlüler tarafından temizlenen Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Çalışma ve Koordinasyon

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü kapsamında lisenin temizlik ve tadilat işleri yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

Hazırlık ve Değerlendirme

Ziyaret kapsamında Aydın, ara tatil sürecinde yürütülen çalışmalar ile 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem hazırlıklarını yerinde inceledi. Ayrıca okulun fiziki imkânları ve eğitim ortamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, YÜKÜMLÜLER TARAFINDAN TEMİZLENEN DEVLET MALZEME...

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, YÜKÜMLÜLER TARAFINDAN TEMİZLENEN DEVLET MALZEME OFİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, YÜKÜMLÜLER TARAFINDAN TEMİZLENEN DEVLET MALZEME...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okula Dönüşte Uyum Önerileri: Aslı Orman’dan Başarı İçin İpuçları
2
Kütahya'da Okul Personeline Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliğinde Yeni Adım
3
İEÜ Öğrencilerinden Ressamlardan İlham Alan 'Zamanlararası Moda' Koleksiyonu
4
Kütahya'da YKS ve MSÜ hedef odaklı yarıyıl kampı
5
Şaphane MYO'da Sosyo-Ekonomik Analiz ve Politika Geliştirme Çalıştayı
6
Şemdinli'de 24 Sınıflı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Moda Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
7
Sinan Aydın, Yükümlülerin Temizlediği Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Lisesi'ni İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları