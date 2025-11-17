Sındırgı Depremi: Yaklaşık 400 Öğrenci Balıkesir Çağış Kampüsü'nde Eğitim Alacak

Sındırgı'daki depremden etkilenen yaklaşık 400 MYO öğrencisi, Balıkesir Çağış Kampüsü'ndeki KYK yurtlarında barınacak ve 2025-2026 dönemini yüz yüze sürdürecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:37
Sındırgı Depremi: Yaklaşık 400 Öğrenci Balıkesir Çağış Kampüsü'nde Eğitim Alacak

Sındırgı MYO Öğrencileri Balıkesir'de Eğitime Devam Edecek

Deprem sonrası güvenli barınma ve yüz yüze eğitim kararı

Balıkesir Üniversitesi Senatosu, Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremler ile artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle Sındırgı Meslek Yüksekokulu programlarının eğitim-öğretim süreçlerinde düzenlemeye gitti.

Senato kararına göre depremden etkilenen ve yaklaşık 400 öğrenci için Balıkesir Çağış Kampüsü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında barınma için gerekli kapasite ayrıldı. Yurt binalarının yeni yapıldığı ve güncel Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşa edildiği vurgulandı.

Üniversite, ilgili birimlerin değerlendirmesi sonucunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrencilerin akademik bütünlüğü ve uygulama derslerinin sağlıklı yürütülmesi açısından yüz yüze sürdürülmesinin daha uygun olduğuna karar verdi. Buna göre Sındırgı Meslek Yüksekokulu'ndaki tüm programların 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının kalan kısmı ile Bahar Yarıyılı ders ve sınavları Balıkesir Çağış Kampüsü'ndeki akademik birimlerde yüz yüze yapılacak.

Kararın uygulanmasında Balıkesir Valiliği'nin depremlerin ilk anından itibaren üniversite ile sürekli iletişimde olduğu ve gerekli her konuda destek vererek sürecin hızlı şekilde yürütülmesine katkı sağladığı belirtildi.

Balıkesir Üniversitesi, düzenlemenin yükseköğretim kurumlarının bilgi ve değerlendirmeleri doğrultusunda alındığını; öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda konaklamalarının sağlanacağını açıkladı.

